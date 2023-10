Arrivano le Netflix House: negozi con merchandising, ristoranti e un mini-museo

Netflix, famoso per aver rivoluzionato il modo in cui consumiamo contenuti attraverso lo streaming online, sta prendendo una svolta inaspettata verso il mondo analogico aprendo una serie di punti vendita fisici chiamati Netflix House, come riportato originariamente da Bloomberg.

Questi negozi venderanno merchandising basato sulle popolari serie di Netflix, consentendo ai fan di acquistare oggetti come la tazze di Lincoln Lawyer, peluche di Bojack Horseman e gadget di ogni genere.

Ma Netflix non si limiterà alla vendita di prodotti: offrirà anche esperienze culinarie e eventi dal vivo. In particolare, i primi due punti vendita ospiteranno un percorso ad ostacoli basato su Squid Game.

A rotazione, le Netflix House potranno ospitare anche mostre con installazioni artistiche, oggetti di scena e molto altro. Alcuni punti vendita avranno anche dei punti ristoro, che ovviamente venderanno snack e bevande a tema con le serie più amate di Netflix. Bloomberg, peraltro, scrive che il menù dei ristoranti spazierà dal casual al sofisticato, offrendo dunque esperienze culinarie per tutte le tasche.

Le prime due sedi di Netflix House apriranno negli Stati Uniti entro il 2025, anche se Netflix non ha ancora specificato la posizione precisa. L’azienda prevede di espandersi ulteriormente a livello globale in futuro. Chissà, magari in futuro ne aprirà una anche in Italia, anche se più probabilmente la scelta ricadrà su Londra e Parigi, città di norma privilegiate dall’azienda per gli eventi in Europa.