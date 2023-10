Activision Blizzard, i giochi arrivano su Ubisoft+: nuovi dettagli dal publisher francese

Dopo l'acquisizione, Ubisoft torna a parlare dell'accordo stretto per portare i giochi Activision Blizzard in streaming su Ubisoft+.

Con l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ormai finalizzata, Ubisoft è tornata a parlare dell’accordo stretto per portare i giochi Activision Blizzard in streaming su Ubisoft+. Ad Agosto, il publisher francese aveva annunciato un accordo con Microsoft che garantiva ad Ubisoft i diritti di pubblicazione dei titoli di Activision Blizzard sul mercato del cloud gaming, permettendo quindi al publisher francese di distribuirli su Ubisoft+ Multi-Access e Ubisoft+ Classics.

Ad acquisizione avvenuta, Chris Early, vicepresidente senior per le partnership strategiche e lo sviluppo aziendale di Ubisoft ha fornito ulteriori dettagli sulla questione, confermando che l’acquisizione dei diritti consentirà da adesso in poi a Ubisoft di portare giochi Activision Blizzard come Call of Duty su Ubisoft+, oltre a concedere in licenza l’accesso in streaming di questi giochi a società di cloud gaming, fornitori di servizi e produttori di console.

Early ha inoltre aggiunto un altro elemento importante: Ubisoft deterrà i diritti esclusivi di streaming di tutti i giochi Activision Blizzard non solo dei titoli già disponibili sul mercato, ma anche di quelli che usciranno nei prossimi 15 anni.

Non sappiamo ancora quando questi giochi Activision Blizzard verranno messi a disposizione su Ubisoft+, ma l’intenzione del publisher francese è quella di velocizzare il più possibile questo processo e – cosa non meno importante – di rendere il servizio disponibile maggiore quantità di giocatori possibile.