Robbie Williams: il trailer della docuserie Netflix

La piattaforma streaming Netflix ha diffuso il trailer della docuserie su Robbie Williams, il popolare ex cantante dei Take That che ha intrapreso negli anni duemila la carriera da solista.

ROBBIE WILLIAMS è un documentario in quattro parti con trent’anni di immagini d’archivio inedite della star, che è in arrivo l’8 novembre, solo su Netflix. La docuserie è diretta dal candidato agli EMMY® e BAFTA Joe Pearlman e prodotta dai collaboratori di Ridley Scott. La produzione esecutiva è affidata al regista premiato agli Oscar®, ai BAFTA e ai Grammy Asif Kapadia.

Un’analisi senza filtri di un’icona globale e di un intrattenitore che ha vissuto tra alti e bassi per 30 anni.

La docuserie non trascurerà le problematiche accusate dallo stesso Robbie Williams, come i suoi di dipedenza, le questioni di salute, e la rottura con i Take That.

La docuserie arriva dopo che è stata lanciata anche la produzione su un’altra icona britannica anni Novanta come David Beckham.