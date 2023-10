I Simpson: dal 16 ottobre su Italia 1 gli episodi de La Paura Fa Novanta

Per il mese di ottobre Italia 1 celebra Halloween mandando in onda gli episodi di La Paura fa Novanta dei Simpson.

Per celebrare l’avvicinamento ad Halloween, ogni giorno da lunedì 16 ottobre, Italia 1 ha deciso di mandare in onda gli episodi de La Paura fa Novanta de I Simpson. Le puntate andranno in onda durante il segmento giornaliero che parte alle 14.

Nel corso dei decenni La Paura fa Novanta è diventato uno dei simboli della serie de I Simpson e dell’animazione ad Halloween. I protagonisti di Springfield hanno ospitato diversi simboli e cult dell’horror.

Non sono mancati riferimenti a Stephen King, come l’episodio capolavoro della quinta stagione dedicato a Shining. Si tratta di una delle puntate meglio riuscite de La Paura fa Novanta, che ha avuto anche un mini-episodio dedicato a Homer che viaggia nel tempo attraverso un tostapane, e “Mensa da Incubo”, considerata la puntata più sanguinosa e orrorifica de La La Paura fa Novanta.

Stephen King è tornato anche nell’episodio parodia di IT, mandato in onda per la prima volta lo scorso anno, e con un omaggio a Pet Sematary. Non è mancato anche una menzione a Wes Craven, con un episodio della Paura fa Novanta dedicato a Nightmare on Elm Street, con il giardiniere Willy nei panni di Freddy Krueger.