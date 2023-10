Disney Create 100: pezzi unici disneyani all’asta per Make-A-Wish

Per unirsi ai festeggiamenti del centesimo anniversario Disney, a partire da oggi i fan di tutto il mondo possono partecipare all’asta Disney Create 100, per provare ad aggiudicarsi un vero e proprio pezzo di storia disneyana. L’asta mondiale include pezzi unici, opere d’arte ed esperienze donate da alcuni dei più importanti visionari e talenti di nuova generazione del mondo della moda, della musica, dell’arte e altro ancora. Gli oggetti e le esperienze inclusi nell’asta sono ispirati dalla personale connessione di ciascun creatore con le storie e i personaggi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e 20th Century Studios. L’asta sarà attiva in diciotto Paesi dal 12 al 30 ottobre e i ricavi saranno devoluti al partner di beneficenza Disney Make-A-Wish.

Il meraviglioso elenco di opere all’asta include, tra le altre:

La tuta indossata da Beyoncé nel Visual Album Black Is King

CACTUS BUDDY! GOOFY FAN CLUB. Scultura di CACTUS PLANT FLEA MARKET

“Un Niño En La Tierra Del Olvido”. Giacca di Carlos Vives e Gusi

Ritratto di Kate Moss ispirato a Trilli di David Downton, dono di Charlotte Tilbury

“The Sea Queen Shoe” di Christian Louboutin

Felpa Disney Mickey Mouse (pezzo d’archivio) di Marc Jacobs

Ritratto ispirato a Mufasa del classico Disney Il Re Leone di Meji Alabi e Mayowa Alabi

Scultura in cartapesta Hariko di YODA a grandezza naturale di NIGO®

“The Pink PP Hulk” di Pierpaolo Piccioli, Creative Director Valentino

“NAMASTE MICKEY” di Sabyasachi Mukherjee

“The Boy and the Bird”. Scultura in cristallo indossabile di SCHIAPARELLI by Daniel Roseberry

“Together Forever”. Chitarra dipinta a olio di Sebastian Yatra e Roberta Lobeira

Giacca College Disney x TH by TOMMY HILFIGER

“For Art’s Sake” – Stampa d’archivio a getto d’inchiostro di un collage di Topolino di Vik Muniz

“Structural Sorcerer — a Sorcerer’s Apprentice Mickey sculpture’’. Scultura di Topolino disegnata dalla Virgil Abloh Securities’ Design Firm, ALASKA ALASKA

Inoltre, anche registi e produttori del mondo Disney, tra cui Kevin Feige (Marvel Studios), Jennifer Lee (Walt Disney Animation Studios), Jon Landau (Lightstorm Entertainment) e Pete Docter (Pixar Animation Studios) hanno donato alcuni speciali oggetti ed esperienze celebrativi dei film, delle storie e dei loro Studios di riferimento. Per consultare l’elenco delle opere e partecipare all’asta, visitare la pagina eu.disneycreate100.givergy.com/it.

Per supportare l’iniziativa Create 100, Disney ha donato a Make-A-Wish 1 milione di dollari per sostenere la realizzazione di desideri capaci di migliorare la vita delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie. In oltre 40 anni, Disney e Make-A-Wish hanno realizzato insieme i desideri di oltre 150.000 bambine e bambini in tutto il mondo, un impegno che rende Disney il principale realizzatore di desideri per Make-A-Wish al mondo. I desideri che migliorano la vita includono esperienze di shopping, visite agli Studios, soggiorni presso parchi e resort, crociere, incontri con star, esperienze sportive e altro ancora. Molti Cast Member Disney sono anche volontari, genitori dei bimbi che esprimono i desideri o adulti che da bambini hanno beneficiato di questa collaborazione.

