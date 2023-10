Among Us, la nuova mappa The Fungle arriva questo mese, vediamo la data d’uscita

Innersloth ha annunciato la data di uscita di The Fungle, la nuova mappa di Among Us.

InnerSloth ha svelato la data d’uscita della nuova mappa di Among Us, The Fungle, che ci porterà ad esplorare una nuova e coloratissima ambientazione fungina. La mappa sarà disponibile gratuitamente a partire dal 24 ottobre 2023. Qui di seguito trovate il trailer che ci consente di dare uno sguardo allo scenario e alle novità in arrivo:

Annunciata in occasione del Nintendo Direct di settembre, la nuova mappa di Among Us porta con sé l’aggiunta di nuovi contenuti e meccaniche per il gioco di InnerSloth. La nuova ambientazione ci porta alla scoperta di un’isola deserta piena di funghi, la cui presenza avrà ovviamente un impatto sul gameplay stesso.

La struttura del gioco di base resta la stessa, ma essendo Among Us un gioco in cui le variazioni dello scenario hanno un’importanza sul piano ludico arriveranno tutta una serie di elementi inediti che andranno ad ampliare le possibilità ludiche del gioco: ad esempio, nella nuova mappa, ci sarà un fungo capace di rendere impossibile la visione degli altri giocatori all’interno del suo raggio d’azione ma non solo.

Anche ciò che era già presente nelle mappe già rilasciate è stato modificato stilisticamente per essere adatto alla nuova mappa in arrivo, come le botole che in The Fungle saranno delle piante carnivore e tanto altro ancora. La nuova mappa The Fungle sarà disponibile gratuitamente per tutte le versioni del gioco.