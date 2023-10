Missione Psyche della NASA: dove e quando seguire il lancio del Falcon Heavy

Il 12 ottobre 2023 segna un importante appuntamento nel mondo dell’esplorazione spaziale, con il previsto lancio della missione Psyche della NASA. Questo avvincente evento spaziale, inizialmente programmato per le 16:16 italiane (10:16 EDT), avrà luogo presso il Kennedy Space Center in Florida, utilizzando il potente vettore Falcon Heavy di SpaceX.

Tuttavia, è importante notare che le probabilità di lancio al momento sono piuttosto basse, con solo il 20% di possibilità di successo, principalmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La missione Psyche ha come obiettivo l’asteroide 16 Psyche, situato nella Fascia Principale tra Marte e Giove. Psyche raggiungerà questa destinazione entro agosto 2029, dopo aver percorso uno spazio di 3.6 miliardi di chilometri, compresi gli assistenti gravitazionali attorno a Marte. Un aspetto affascinante di questa missione è l’inclusione del dimostratore tecnologico della NASA chiamato Deep Space Optical Communications (DSOC), che rappresenta il primo test di comunicazioni laser nello spazio profondo.

Per coloro che desiderano seguire il lancio di Psyche, ci sono diverse opzioni disponibili. Astrospace offrirà una trasmissione in diretta su YouTube a partire dalle 15:00 italiane, che fornirà commenti dettagliati sulla missione e aspetti tecnici. SpaceX trasmetterà anche il lancio del Falcon Heavy in diretta sul suo canale YouTube. Inoltre, la NASA avvierà una trasmissione in diretta alle 9:30 EDT, che corrisponde alle 15:30 italiane, accessibile su YouTube e su tutti i suoi altri canali ufficiali, così come su NASAtv.

La finestra di lancio della missione Psyche si estende per 14 giorni, con l’ultima data possibile il 25 ottobre 2023. Tuttavia, è importante notare che c’è solo un tentativo di lancio al giorno all’interno di questa finestra, e tutti si verificheranno nel pomeriggio italiano o nella mattinata americana. Una volta chiusa questa finestra di lancio, non ci sarà un altro tentativo nel corso del 2023.

La missione Psyche rappresenta il primo di una serie di lanci scientifici della NASA su un Falcon Heavy di SpaceX. Negli anni successivi, questo vettore spaziale lancerà altre missioni significative, tra cui GOES-U della NOAA, Europa Clipper e il Nancy Grace Roman Space Telescope.

La sequenza temporale del lancio prevede diverse tappe cruciali subito dopo il decollo. Il Falcon Heavy è un razzo a due stadi con booster laterali, i quali si separeranno e torneranno sulla Terra. Il primo stadio, dopo la separazione dei booster laterali, si spengerà durante l’operazione nota come “Main Engine CutOff” e cadrà nell’Oceano Atlantico in meno di 4 minuti dal lancio. Successivamente, il motore del secondo stadio si accenderà per aiutare Psyche a sfuggire dalla gravità terrestre. La separazione finale tra la missione Psyche e il vettore è prevista circa un’ora e due minuti dopo il decollo del Falcon Heavy.