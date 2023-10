Gatti: le diverse forme di comunicazione dei felini

Quando un gatto strofina il muso sul naso o sulla faccia del suo umano e fa le fusa, sta usando il linguaggio corporeo per comunicare diversi messaggi. Questo comportamento, noto come “rubbing”, è un aspetto affascinante dell’interazione tra i gatti e gli esseri umani, e può essere interpretato in varie maniere.

Il gesto di strofinare il muso è spesso associato all’affetto. Quando un gatto si avvicina al suo umano e inizia a strofinare il muso contro il naso o la faccia di quest’ultimo, è una chiara dimostrazione di affetto e vicinanza. Il gatto sta cercando di stabilire un legame e di mostrare la sua intenzione di interagire in modo positivo. Le fusa che spesso accompagnano questo gesto sono una conferma ulteriore del suo stato d’animo positivo.

Ma il “rubbing” può significare molto di più. I gatti hanno ghiandole odorifere sulle guance e sulla parte superiore della testa, e strofinando il muso contro il pet mate, stanno lasciando il proprio odore su di esso. Questa è una forma di marcatura del territorio e di appartenenza. Il gatto sta essenzialmente dicendo: “Questo è il mio spazio, il mio ambiente e tu sei parte del mio nucleo familiare.” È un modo sottile ma potente per il gatto di stabilire confini e connessioni.

Inoltre, il gesto può rappresentare una condivisione di odori. I gatti riconoscono gli individui e le cose principalmente attraverso l’olfatto. Strofinando il muso sul pet mate, il gatto sta creando una contaminazione olfattiva reciproca. Questo consente ai gatti di riconoscersi tra loro e di rafforzare il legame. I gatti sono noti per scambiare i loro odori solo con individui con cui hanno una buona relazione, quindi il “rubbing” del muso può essere un segno di fiducia e intimità.

In alcune situazioni, il gatto potrebbe utilizzare il “rubbing” del muso per cercare rassicurazioni. Questo è particolarmente comune quando il gatto è in uno stato d’animo insicuro o bisognoso. Strofinando il muso contro il naso del suo umano, il gatto sta cercando di marcare il suo territorio e di apporre il proprio odore. Questo atto può contribuire a creare una sensazione di sicurezza per il gatto, poiché rafforza il suo legame con il suo umano.