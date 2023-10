Amazon ti paga 1 milione di dollari se riesci a provare di aver visto un alieno

Amazon e Ring Offrono 1 Milione di dollari per il video extraterrestre perfetto nell'ambito del concorso "Out of this world"

Quest’ottobre, Amazon e Ring (produttore produttore di dispositivi per la sicurezza domestica e smart home di proprietà di Amazon) lanciano una competizione spaziale per gli avvistamenti alieni, promettendo un premio di 1 milione di dollari per il video più convincente. Mentre il governo statunitense alimenta il mistero sugli extraterrestri, le due aziende sfruttano l’entusiasmo offrendo premi per filmati che però devono essere convincenti e catturati con un dispositivo Ring. Nonostante la mossa di marketing, il concorso si avvale di giudici esperti, tra cui un astrobiologo, per valutare la validità scientifica dei video.

Il regolamento

Un elenco rigoroso di requisiti dovrà essere soddisfatto perchè il video venga preso in considerazione per il primo premio. Le regole dicono che bisogna utilizzare le prove scientifiche raccolte per escludere “inequivocabilmente” qualsiasi spiegazione terrestre dell’avvistamento. La definizione di “prova scientifica” prevede che il video non possa essere alterato in alcun modo e che si debba riprendere un essere extraterrestre che “esibisce un comportamento insolito, straordinario o inspiegabile“, come strani schemi di movimento, velocità o morfologia unica. Inoltre, bisognerà produrre una spiegazione del perché l’essere nel filmato è identificabile come alieno utilizzando la letteratura scientifica. Altree regole ufficiali del concorso stabiliscono anche che il vincitore dovrà presentare un filmato di massimo un minuto.

Anche per i falsi avvistamenti è previsto un “premio di consolazione”

Con regole rigorose e richieste di “prove scientifiche” inequivocabili, la competizione sarà impegnativa, ma il premio in palio potrebbe attirare avvistatori di tutto il mondo. Con la richiesta di filmati di alieni, il pensiero immediato è che ci saranno molti falsi, tra cui i giudici dovranno scegliere. Tuttavia, Amazon ha già pensato a questo, e i falsi avvistamenti sono più che benvenuti nel concorso. Infatti, c’è un premio di 500 dollari in carta regalo Amazon per il concorrente che fornirà il falso avvistamento alieno più convincente e spaventoso, ma si dovrà fare molto di più per guadagnare il premio da un milione di dollari.

Come partecipare

Il concorso, denominato “Out of This World”, è iniziato il 4 ottobre e durerà fino al 3 novembre. Gli utenti che hanno prove di vita aliena registrate sul loro dispositivo Ring possono caricare i loro video nel modulo “Scientific Evidence of the Extraterrestrial” (Prove scientifiche dell’extraterrestre), che possono compilare su un nuovo sito web creato dall’azienda proprio per il contest.