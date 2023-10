Il rischio dell’IA nelle mani delle Big Tech: l’avvertimento dell’Antitrust tedesco

L’avvento dell’intelligenza artificiale (IA) potrebbe amplificare il potere di mercato delle Big Tech, generando alcune preoccupazioni sul fronte della concorrenza. Andreas Mundt, capo dell’ufficio tedesco dell’antitrust, mette in guardia sul possibile aumento dell’influenza delle grandi aziende grazie alla vastità dei dati utente a loro disposizione. La loro capacità di ottenere un vantaggio competitivo nell’utilizzo dell’IA, in settori che vanno dalle case intelligenti alla pubblicità online, alle automobili, è fonte di crescente attenzione da parte delle autorità di regolamentazione.

Avvertimento dell’Antitrust Tedesco: il Caso delle Big Tech

Mundt sottolinea che le Big Tech, come Google di Alphabet e Microsoft, sono diventate rivali nel settore dell’IA, con investimenti massicci in progetti innovativi. Tuttavia, il capo dell’antitrust tedesco avverte che l’IA richiede potenti server e grandi quantità di dati, entrambi in mano alle giganti di Internet. Questa posizione privilegiata potrebbe consolidare ulteriormente la loro supremazia nel mercato. L’intervista di Mundt a Reuters evidenzia il timore che l’IA possa diventare un veicolo per rafforzare il dominio delle grandi aziende anziché un catalizzatore della concorrenza. Nonostante il campo sia attualmente aperto alla competizione, Mundt avverte che i modelli proposti dai fornitori più piccoli potrebbero evolvere in nuove piattaforme o sistemi operativi, creando un rischio di monopolio.

Concorrenza tra Giganti: Google e Microsoft nell’IA

Il contesto regolatorio diventa cruciale in questo scenario. Governi in tutto il mondo stanno cercando di stabilire regole chiare sull’uso dell’IA. L’Unione Europea sta lavorando per adottare regolamenti specifici entro la fine dell’anno. Mundt sottolinea che l’obiettivo deve essere evitare che l’IA rinforzi ulteriormente il dominio delle grandi aziende (Google e Microsoft, rivali nell’ambito dell’IA), con investimenti significativi, e, al contrario, sostenga un ambiente in cui prospera la concorrenza. In un’epoca in cui l’IA diventa sempre più onnipresente, le parole di Andreas Mundt mettono in luce la necessità critica di una governance efficace per garantire che questa potente tecnologia sia utilizzata per il bene comune e non per consolidare il potere delle poche mega-corporazioni.