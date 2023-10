F1 23 per PlayStation e Xbox è in sconto al prezzo minimo storico per la Feste delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime ci propone uno sconto per F1 23 per PS5, PS4 e Xbox Series X. Vediamo i dettagli della promozione.

La Festa delle Offerte Prime ci permette di acquistare una copia PS5, PS4 e Xbox di F1 23 a prezzo scontato. Lo sconto segnalato è del 25% rispetto al prezzo più basso recentre, ovvero di 15€. Potete acquistare il prodotto cliccando su uno dei box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 79.99€. Il prodotto si trova ora al prezzo più basso di sempre per la piattaforma per tutte le versioni. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

F1 23 è la nuova edizione del gioco di guida su licenza FIA prodotto da Electronic Arts e include varie modalità, come la modalità in singolo Braking Point, un vero e proprio story mode, F1 World e tante altre novità. Oltre ad includere tutti i piloti e le scuderie in pista nella stagione agonistica 2023, questo gioco dispone di due circuiti nuovi: il Las Vegas Street Circuit in Nevada, negli Stati Uniti, e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar.

