Barbenheimer: per Martin Scorsese è stata “la tempesta perfetta”

Mentre Martin Scorsese è fortemente avverso ai cinecomics, ha, invece, accolto con favore Barbie e Oppenhaimer, ed il fenomeno del Barbenheimer.

Ecco le sue parole a riguardo:

Ed ha continuato:

Il modo in cui si adattavano perfettamente: un film con un tale valore di intrattenimento con i colori vivaci, e un film con tale severità e forza sul pericolo della fine della nostra civiltà. Non potresti avere film più opposti da far lavorare insieme. Questo fenomeno offre qualche speranza che emerga un cinema diverso, diverso da quello che ha dominato negli ultimi 20 anni, a parte il grande lavoro svolto nel cinema indipendente.