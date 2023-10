Silent Hill 2 Remake, numero degli obiettivi sbloccabili svelato da un leak

Emergono altre informazioni su Silent Hill 2 Remake sempre da Steam: stavolta tocca al numero di obiettivi che potremo sbloccare nel corso dell’avventura. In base a quanto emerso, il remake di Silent Hill 2 dovrebbe includere solo 12 obiettivi sbloccabili, un numero decisamente contenuto soprattutto se pensiamo al fatto che il gioco dovrebbe essere circa il doppio più grande dell’originale.

Ovviamente tale fuga di notizie non ci fornisce molte informazioni in più sul gioco, ma è un dato che va ad indicare nuovamente che qualcosa si sta muovendo. Del resto, ormai dovremmo essere davvero vicini all’annuncio della data. Il gioco originariamente era atteso per il 2023, ma essendo scomparso da un bel po’ dai radar possiamo dare per scontato che il gioco uscirà il prossimo anno.

Cosa, tra l’altro, confermata di recente anche da Luke Roberts: l’attore che interpreta James Sunderland, infatti, aveva rivelato che il gioco sarebbe arrivato all’inizio del 2024.

Annunciato lo scorso anno durante un evento speciale di Konami dedicato alla serie, Silent Hill 2 remake è il rifacimento del celebre capolavoro horror pubblicato nel lontano 2001 su PlayStation 2. Sviluppato da Bloober Team, il gioco punta ad essere un remake estremamente fedele sul piano narrativo con diversi miglioramenti sia sul fronte ludico che tecnico.

Questo ovviamente non significa che il remake di Silent Hill 2 non subirà cambiamenti al di fuori dei miglioramenti visivi e di gameplay, poiché Bloober Team sta apportando anche delle modifiche ad alcune aree, poiché alcune di esse non funzionerebbero in un videogioco moderno. Insomma, le premesse sembrerebbero essere ottime, speriamo solo di poterlo presto vedere in azione.