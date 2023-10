Orchidea: come gestire le radici che escono dal vaso

Mantenere le radici dell'orchidea all'interno del vaso è possibile grazie ad alcuni accorgimenti per avere una pianta in salute.

Le orchidee, in particolare la Phalaenopsis, sono piante affascinanti e popolari, ma possono presentare un problema quando le radici cominciano a sporgere dal vaso. Ecco cosa fare per mantenerle in salute.

La Phalaenopsis ha radici sia interrate che aeree, e queste ultime sono spesso visibili all’esterno del vaso. Queste radici aeree, sebbene antiestetiche, indicano generalmente che la pianta è in buona salute. Non è necessario fare nulla di particolare per queste radici, tranne che mantenerle pulite e umide.

Le radici che crescono all’interno del vaso sono normalmente visibili attraverso il vaso trasparente delle orchidee. Il problema sorge quando queste radici iniziano a fuoriuscire dai fori di drenaggio alla base del vaso. Questo indica che la pianta sta crescendo troppo per il vaso attuale.

Dovresti preoccuparti quando le radici iniziano a fuoriuscire dai fori di drenaggio o si curvano fuori dalla superficie del substrato. Questo indica che il vaso è diventato troppo piccolo e la pianta potrebbe soffrire. La prima cosa da fare è provare a liberare le radici intrappolate dai fori di drenaggio. Togli delicatamente il substrato dal vaso e prova a sfilare la pianta lentamente.

Se non riesci a farlo senza danneggiare le radici, considera di tagliare solo la parte che sporge dai fori. Fai ciò solo se è inevitabile, preferibilmente quando il vaso è in plastica morbida. In alternativa, puoi tagliare il vaso stesso per liberare la radice. Dopo aver liberato la pianta, rinvasala in un vaso più grande, preferibilmente trasparente. Questo darà alle radici interrate lo spazio di cui hanno bisogno e consentirà di controllare meglio la salute dell’orchidea. Mantenere le orchidee sane richiede un po’ di attenzione, ma seguendo questi semplici passaggi, puoi garantire che le radici fuori dal vaso non diventino un problema per la tua pianta.