Cadmio e frammenti di vetro: ritirato lotto di riso e condimento per pasta

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso importante riguardante la sicurezza alimentare. Un lotto di riso carnaroli della marca Carosio, identificato dal codice a barre 20505318, venduto dalla catena di supermercati Lidl, è stato ritirato dal mercato a causa della presenza di cadmio oltre i limiti consentiti. Il cadmio è un metallo considerato contaminante per gli alimenti, simile all’arsenico e al piombo. La sua presenza nei cibi può variare in base alle concentrazioni presenti nel terreno, nell’acqua e nell’aria.

Il Ministero della Salute ha invitato i consumatori a riportare il riso Carnaroli incriminato nei punti vendita per ottenere un rimborso completo. Inoltre, un condimento per l’insalata di pasta prodotto da Fratelli Polli S.p.a. per il supermercato Coop è stato ritirato dal mercato a causa del rischio che i vasetti possano contenere frammenti di vetro. I lotti interessati sono TF224 MFE173 e TF224 MFE177.

Questi ritiri sono avvenuti nell’interesse della sicurezza alimentare dei consumatori, e si consiglia vivamente di verificare se si possiedono prodotti appartenenti a questi lotti e di restituirli ai punti vendita Coop e Lidl per il rimborso o la sostituzione. La presenza di cadmio e frammenti di vetro nei cibi rappresenta un potenziale rischio per la salute, quindi è importante agire prontamente per evitare possibili conseguenze negative.