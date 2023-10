Giornata Internazionale della Podologia: il focus è sulla salute dei piedi e delle caviglie

L’8 ottobre è una data speciale per i Podologi italiani, poiché celebrano la Giornata Internazionale della Podologia. Questa giornata è un’occasione per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della salute dei piedi e delle caviglie, mentre promuove anche la collaborazione internazionale tra i professionisti della podologia. Questo avviene attraverso la condivisione di conoscenze, l’adozione di buone pratiche e il sostegno alla ricerca scientifica.

La Giornata Internazionale della Podologia è stata istituita dalla International Federation of Podiatrists, fondata nel 1947, con l’obiettivo di promuovere la podologia a livello mondiale. La federazione si impegna nell’educazione, nell’advocacy e nell’instaurare alleanze strategiche per migliorare la vita di coloro che soffrono di disturbi ai piedi e alle caviglie, oltre a far conoscere il lavoro svolto dai Podologi a livello globale.

La podologia è una branca della medicina che si dedica allo studio della struttura, della funzione, dei disturbi e delle patologie legate ai piedi e ai tessuti circostanti. Questo campo comprende anche la valutazione delle problematiche biomeccaniche e posturali che possono influenzare l’andatura e la postura delle persone, nonché le malattie sistemiche che possono manifestarsi attraverso i sintomi ai piedi, come quelli vascolari, reumatologici, diabetici e altre condizioni mediche generali.

Il Podologo è un professionista sanitario laureato e specializzato nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei problemi legati ai piedi. Lavora sia nel settore pubblico che in quello privato e deve essere iscritto all’albo dei Podologi presso gli Ordini TSRM e PSTRP.

La Giornata Internazionale della Podologia è un’occasione per coinvolgere l’intera comunità podologica italiana. La Commissione di Albo Nazionale dei Podologi auspica che tutti i professionisti della podologia possano contribuire al successo di questa giornata, promuovendo l’aggiornamento continuo delle loro competenze e conoscenze professionali. In questo modo, i Podologi possono continuare a essere parte integrante delle équipe multiprofessionali dedite alla salute e al benessere delle persone.