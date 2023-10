Redfall: l’update 2 porta i 60 fps su Xbox Series X|S insieme a diverse novità

Redfall riceve l’Update 2 che aggiunge diverse novità tra cui figura finalmente anche la modalità Performance a 60fps su Xbox Series X|S. L’assenza della modalità performance su console al lancio aveva scatenato aspre critiche da parte dei giocatori, anche se sappiamo perfettamente che a far discutere non è stata solo tale mancanza ma anche tutta una serie di problematiche che hanno caratterizzato un prodotto costellato da diversi limiti e che ha deluso non poco le aspettative dell’utenza.

Oltre ai 60 fps su console, questo nuovo aggiornamento introduce diverse novità tra cui miglioramenti alle performance per PC insieme a un gran numero di migliorie e correzioni. Ad esempio, sono state nuove impostazioni per controller, miglioramenti all’accessibilità, nuove dinamiche di gameplay legate alle eliminazioni furtive dei vampiri, ribilanciamenti di vari elementi di gioco, scontri inediti, una maggiore presenza di nemici e tanto, tanto altro ancora. L’obiettivo della patch è quello di risvegliare l’interessa nei giocatori, nell’ambito di un’operazione che punta a rendere Redfall un gioco migliore e più solido.

La strada è sicuramente ancora lunga, ma per il momento, ci limitiamo ad accogliere di buon grado l’arrivo di queste novità, sperando che Arkane mantenga la sua promessa di non abbandonare il progetto. Per saperne di più sulle novità dell’Update 2, vi rimandiamo alle note ufficiali. Le trovate a questo indirizzo.