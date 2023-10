CERN: il nuovo Science Gateway è il più grande laboratorio di fisica al mondo

Il CERN ha inaugurato il suo innovativo Science Gateway a Ginevra, un centro all’avanguardia dedicato all’educazione scientifica e alla cultura. Progettato dall’architetto Renzo Piano, l’edificio è stato finanziato principalmente dalla fondazione Stellantis e in parte dalla fondazione Hans Wildsorf, con un costo totale di circa 100 milioni di franchi svizzeri. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di importanti figure, tra cui la direttrice generale del CERN, Fabiola Gianotti, e il presidente di Stellantis, John Elkann, uno dei principali finanziatori del progetto. Questo nuovo centro prevede di accogliere fino a 500.000 visitatori da tutto il mondo, rispetto ai 150.000 attuali, e offre l’ingresso gratuito.

Lo Science Gateway è il più grande laboratorio di fisica al mondo e offre un’esperienza di educazione e divulgazione senza precedenti. Dispone di esperimenti pratici, oggetti scientifici reali, ambienti coinvolgenti e interattività. La struttura comprende cinque spazi diversi, tra cui tre mostre, due laboratori immersivi, un auditorium, uno shop e un ristorante. Un ponte sospeso collega queste diverse aree a sei metri dal suolo, coprendo una superficie totale di 8.000 metri quadrati, con 1.400 metri quadrati dedicati alle esposizioni e 260 metri quadrati ai laboratori.

Il Science Gateway è aperto sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica (con chiusura il lunedì), ed è accessibile gratuitamente a visitatori di tutte le età a partire dai cinque anni. Attraverso laboratori didattici interattivi, mostre multimediali immersive e spettacoli scientifici, i visitatori possono esplorare il mondo della scienza e scoprire l’importanza della ricerca scientifica per la società. L’obiettivo è di ispirare i giovani a intraprendere carriere nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM).

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha sottolineato l’importanza del Science Gateway come luogo in cui l’umanità può collaborare per risolvere le sfide del nostro tempo e ha ricordato il progetto Hop (Hands on Physics), sviluppato in collaborazione con il CERN e l’Istituto italiano di Fisica nucleare. Elkann ha anche dedicato un auditorium con 900 posti a sedere a Sergio Marchionne, l’ex amministratore delegato di FCA, sottolineando il suo incoraggiamento ai giovani a esplorare nuove prospettive e a perseguire l’innovazione.

Lo Science Gateway offre anche uno spazio dedicato al Big Bang e alle origini dell’universo chiamato “Back to The Big Bang”, sostenuto dalla Carla Fendi Foundation. Questo spazio permette ai visitatori di esplorare la storia dell’universo, dalla formazione delle prime stelle e galassie fino all’Universo Primordiale, con proiezioni, animazioni e telescopi per l’osservazione del cielo notturno.