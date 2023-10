Sword Art Online: Last Recollection, trailer di lancio, demo disponibile

La guerra dell'Underworld inizia oggi: Sword Art Online: Last Recollection è disponibile per console e PC, insieme alla sua demo.

Bandai Namco Europe ha lanciato oggi il nuovo gioco dell’universo di Sword Art Online, ovvero Sword Art Online: Last Recollection, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC su STEAM. Insieme ad esso arrivano anche il trailer di lancio e la demo gratuita relativa, scaricabile su tutte le piattaforme per cui il gioco è disponibile. Questo nuovo capitolo è basato su un nuovo arco della guerra dell’Underworld, creato appositamente per questo gioco. Sword Art Online: Last Recollection segue Kirito e i suoi amici in un modo virtuale sull’orlo della distruzione. Il cuore eroico di Kirito ha il potere di riunire chiunque attorno a lui per combattere per quello che è giusto. Solo uniti potranno, infatti, sconfiggere la sovrana del Dark Territory, la Dea dell’Oscurità Vecta.

Sword Art Online: Last Recollection permette ai giocatori di vivere emozionanti battaglie, combattendo nei panni dei personaggi preferiti e alternando i membri del party con la pressione di un solo tasto. Il sistema di combattimento si focalizza sulla cooperazione del party, indicando ai vari membri di attaccare, difendere, curare o mettere in campo altre strategie per poter vincere gli scontri.

Le battaglie si faranno più tese e intense che mai grazie alla cooperazione: i giocatori saranno in grado di comandare i propri membri per party per attaccare, schivare, usare abilità speciali, circondare il nemico e molto altro. Sword Art Online: Last Recollection è disponibile per la prenotazione. Come bonus pre-order, all’uscita del gioco, sarà disponibile il Black Swordsman Skins set, un abito esclusivo che arriva dall’anime.

Mentre Kirito e i suoi amici si avventureranno nel Dark Territory, scopriranno che gli abitanti non sono così ostili come sono sembrati a un primo sguardo e che nuove alleanze li aiuteranno a superare ogni ostacolo. In ogni caso, questi nuovi legami saranno messi alla prova nel mezzo di una furiosa battaglia, quando per l’Underworld la posta in gioco sarà alta. È il gioco perfetto per festeggiare il decimo anniversario di SAO e rievocare i più bei ricordi della saga incontrando di nuovo i propri personaggi preferiti. Il nuovo titolo della serie videoludica di Sword Art Online arriva sulle console di nuova generazione con un cast ricco di personaggi delle passate stagioni dell’anime.

