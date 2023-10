Postura: semplici esercizi per migliorarla

La postura è una componente fondamentale della salute e del benessere, ma spesso viene trascurata nella frenesia quotidiana. Tuttavia, con alcuni semplici esercizi e una maggiore consapevolezza del proprio corpo, è possibile migliorare la postura e ridurre il rischio di problemi legati alla schiena e al collo.

Respirazione profonda

La respirazione profonda è il fondamento della buona postura. Siediti o sdraiati con un peso minimo, come un libro, sistemato sul ventre. Posiziona le mani sul torace per verificare che rimanga immobile. Inspirando lentamente con il naso, gonfia la pancia senza irrigidire le spalle o la schiena. L’inspirazione dovrebbe durare almeno 4 secondi. Questo esercizio migliora la consapevolezza della respirazione e contribuisce a mantenere il torace immobile mentre si respira.

Espirazione controllata

Dopo l’inspirazione profonda, espira lentamente attraverso la bocca per almeno 5 secondi. Questo processo di espirazione controllata permette di rilasciare completamente l’aria dai polmoni e di rilassare i muscoli respiratori. Ripeti questo ciclo di respirazione almeno 20-30 volte per migliorare la tua capacità di respirare in modo corretto.

Ginnastica posturale in piedi

Per riattivare la circolazione periferica, prova questi semplici esercizi in piedi. Innanzitutto, alzati sulla punta dei piedi e cerca di mantenere questa posizione per circa 3 secondi, poi scendi lentamente. Ripeti questo movimento 10 volte per rafforzare i muscoli delle gambe e migliorare l’equilibrio.

Esercizio di calf raises

Ancora in piedi, esegui l’esercizio di calf raises. Solleva i talloni dal pavimento in modo dinamico e fluido, tornando poi rapidamente a terra. Fai circa 30 movimenti. Questo aiuterà a rafforzare i muscoli del polpaccio e migliorare l’elasticità delle gambe.

È importante notare che, sebbene la ginnastica posturale sia efficace, potrebbe non essere sufficiente da sola per mantenere una postura corretta. La postura è influenzata da molti fattori, tra cui disfunzioni viscerali, costo-vertebrali e persino lo stato emotivo. Il respiro svolge un ruolo cruciale nella postura, quindi è essenziale considerare approcci più ampi per affrontare il problema.

Concentrarsi solo sugli esercizi muscolari potrebbe non essere sufficiente, quindi è consigliabile adottare una strategia che coinvolga tutti i sistemi del corpo per ottenere risultati duraturi. La consapevolezza e l’attenzione alla postura durante le attività quotidiane possono anche fare la differenza nel lungo termine.