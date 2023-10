Muhammad Ali: il trailer del documentario sulla leggenda della boxe

Online è stato diffuso il trailer di Cassius X: Becoming Ali, un documentario sul leggendario Muhammad Ali e sul percorso che lo ha portato a incrociarsi con Malcolm X e con L’Islam.

Ecco il trailer di Cassius X: Becoming Ali.

Il nome di battesimo di Muhammad Ali era Cassius Clay, ed il cambio di nome è nato dopo la sua conversione all’Islam e l’inizio del suo rapporto con Malcolm X.

Il documentario segue i primi anni di Cassius Clay, da pugile esordiente di Louisville, Kentucky, a campione mondiale dei pesi massimi e da intellettuale della classe operaia a uno dei più influenti attivisti americani per i diritti civili.

Il film mostra come gli insegnamenti di Elijah Muhammad, rafforzati dall’amicizia con il predicatore rivoluzionario Malcolm X, abbiano portato Clay a diventare Cassius X, prima della sua adesione alla Nation of Islam e del cambio di nome in Muhammad Ali.

Cassius X: Becoming Ali è diretto da Muta’Ali Muhammad (“Yusuf Hawkins: Storm Over Brooklyn”) ed è basato sul libro Cassius X: A Legend In The Making del giornalista Stuart Cosgrove.

Il documentario è prodotto da Two Rivers Media in associazione con Paramount Media Networks e MTV Entertainment Studios con il supporto di Screen Scotland.