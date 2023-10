Marvel Puzzle Quest si rinnova per lo storico decennale

505 Games annuncia oggi che il celebre gioco Match-3 con elementi RPG, Marvel Puzzle Quest, festeggia questo mese il suo decimo anniversario. Per commemorare questo traguardo, 505 Games sta collaborando con lo sviluppatore Broken Circle Studios per apportare significative modifiche alle funzionalità del gioco, offrire premi speciali e particolari esclusive, inclusa l’introduzione di un nuovo villain originale dell’universo Marvel, Quandary.

È stato un onore collaborare con 505 Games e Marvel per dare vita a Quandary. Siamo entusiasti di offrire ai fan queste importanti novità per il nostro vasto roster di personaggi e di iniziare un mese di celebrazioni con eventi speciali, regali e molto altro per festeggiare il decimo anniversario di Marvel Puzzle Quest. Non vediamo l’ora che i fan di Marvel Puzzle Quest possano sperimentare tutte le nuove funzionalità che stiamo introducendo in occasione del suo decimo compleanno.

ha dichiarato James Finley, CEO di Broken Circle Studios.

We're just getting started with MARVEL Puzzle Quest's 10th anniversary! Here's a cheat sheet of all the fun things we're doing in October.#MPQ10Year pic.twitter.com/jSEE9J6zKQ — MARVEL Puzzle Quest (@MarvelPuzzle) October 5, 2023

Originariamente lanciato nell’ottobre 2013, Marvel Puzzle Quest è un originale gioco di puzzle match-3 con supereroi. Gareggiate con milioni di giocatori di tutto il mondo e scegli tra oltre 250 dei vostri Supereroi Marvel preferiti in un gioco di ruolo basato su battaglie match-3. I giocatori riuniscono i loro Supereroi Marvel preferiti e partecipano a campagne esclusive di Marvel Puzzle Quest, completano missioni quotidiane e partecipano a epiche battaglie.

Marvel Puzzle Quest ha intrattenuto oltre 25 milioni di giocatori con battaglie match-3 per un decennio e siamo entusiasti di celebrare questo incredibile traguardo, lavorando a stretto contatto con i talentuosi team di Broken Circle Studios e Marvel. Non vediamo l’ora di espandere il lascito di Marvel Puzzle Quest per un altro decennio, unendo il mondo dei giochi puzzle a quello dei Supereroi dei fumetti Marvel.

ha dichiarato Clive Robert, Responsabile dei giochi Free-to-Play di 505 Games.

Per dare il via al decimo anniversario, i giocatori su dispositivi mobile e PC saranno introdotti al primo villain completamente originale di Marvel Puzzle Quest, Quandary. Il misterioso ed enigmatico personaggio prenderà vita come una delle Grandi Entità Astratte, portando la sua malvagità esclusivamente su Marvel Puzzle Quest. Con il potere della manipolazione della realtà, Quandary mira a controllare ogni risultato a suo vantaggio, sfidare i suoi avversari e creare enigmi. Il gioco ha ora un nuovo sistema “2.0” per i Campioni, che non sono più limitati al loro livello di base. I giocatori possono potenziare i loro personaggi da 1 stella a nuovi livelli di rarità, fino a 5 stelle, in questa innovativa funzionalità che segna l’inizio di molti grandi aggiornamenti che arriveranno al gioco. La nuova funzionalità verrà rilasciata ai Campioni nel tempo a lotti.

