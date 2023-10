Loki 2: da oggi su Disney+ la seconda stagione

Da oggi, 6 ottobre, è disponibile su Disney+ la seconda stagione della serie TV su Loki. In Loki 2 ritorna Tom Hiddleston come protagonista nei panni dell’antieroe dell’MCU.

Ecco un nuovo sneak peek su Loki 2.

In questa seconda stagione troviamo Loki ancora una volta affiancato da Mobius (Owen Wilson) con i due che tentano di mantenere intatte le linee temporali. Dopo che gli eventi della prima stagione hanno visto la sua variante Sylvie (Sophia Di Martino) uccidere Colui che resta e scatenare l’ira di Kang il Conquistatore sul Multiverso, Loki deve ancora una volta cimentarsi in un’avventura in cui dovrà evitare che la realtà crolli.

Ricordiamo che un piccolo assaggio di Loki 2 è stato dato alla fine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dove il personaggio di Tom Hiddleston e Mobius si sono visti mentre tenevano d’occhio una delle misteriose varianti di Kang.

Nella serie TV sarà presente anche il Kang di Jonathan Majors che sarà il villain principale del nuovo ciclo del Marvel Cinematic Universe, anche se le vicende giudiziarie dell’attore starebbero mettendo in discussione la cosa.