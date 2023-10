Cyberpunk 2077: in sviluppo un progetto live-action

Cyberpunk 2077 presto diventerà un adattamento live-action: è questa la notizia che è stata diffusa dai siti d’oltreoceano e che riguarda il popolare videogioco.

L’annuncio è stato dato dagli stessi creatori di Cyberpunk 2077, che però non hanno specificato se il live-action sarà un film o una serie TV, anche se sembra possa trattarsi della seconda opzione.

A cimentarsi nel progetto su Cyberpunk 2077 saranno Anonymous Content e CD Projekt Red. Ecco le loro parole a riguardo:

Il nuovo progetto è in fase di sviluppo iniziale, e attualmente è iniziata la ricerca di uno sceneggiatore per raccontare una storia nuova, ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077. Garrett Kemble, David Levine, Ryan Schwartz e Bard Dorros produrranno per conto di Anonymous Content insieme a Charlie Scully. Gli AC Studios di Anonymous Content faranno da studi di produzione per il progetto. Il live-action sarà sviluppato in stretta collaborazione con il team creativo di Cyberpunk 2077. Maggiori informazioni sul progetto saranno rese disponibili man mano che la partnership tra Anonymous Content e CD PROJEKT RED proseguirà.

La casa di produzione ha in passato lavorato su film come The Revenant e Spotlight, e su serie TV come Schitt’s Creek, True Detective, Mr. Robot, 13 Reasons Why, Dickinson, e Saint X.