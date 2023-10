Warrior Nun: i creatori della serie non sono coinvolti nella trilogia di film

Dopo che la campagna social per il ritorno sullo schermo di Warrior Nun ha portato come risultato lo sviluppo di una trilogia, da poco si è creato un piccolo neo sul progetto, considerando che il creatore del fumetto ha dichiarato di non essere coinvolto nella produzione.

Ben Dunn, che ha creato il fumetto di Warrior Nun, e che ha fatto da sceneggiatore alla serie TV, non è stato coinvolto nella trilogia. Ed allo stesso modo è stata trattata Amy Berg, che ha fatto da sceneggiatrice e da produttrice della serie.

Sembra, a questo punto, che Warrior Nun avrà un nuovo gruppo di persone che si occuperanno dello sviluppo della trilogia. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la produzione, dopo la cancellazione della serie dopo due stagioni, abbia voglia di creare una squadra diversa per un progetto “vincente”.

La storia di Warrior Nun mette al centro il personaggio di Ava (Alba Baptista), una ragazza che si sveglia in un obitorio con una reliquia impressa sul corpo. Sarà proprio questo segno a dotarla di grandi poteri. Ava comprenderà presto di avere il compito di dover combattere le forze del male al fianco di un potente ordine chiamato Cruciform Sword.