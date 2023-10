Romics 31: gli appuntamenti da non perdere

Ecco gli appuntamenti da non perdere al Romics 31, che si sta svolgendo dal 5 all'8 ottobre.

Dal 5 all’8 ottobre si sta tenendo il Romics 31, la manifestazione dedicata al fumetto ed al mondo nerd che si sta svolgendo presso la Fiera di Roma. Il simbolo di quest’edizione è Superman, e ci sono delle iniziative che riguardano anche l’Uomo d’Acciaio. Andiamo a vedere quali sono gli eventi da non perdere.

Mostra su Superman

Per tutta la durata del Romics ci sarà una mostra dedicata agli 85 anni di vita di Superman. Si tratta di un evento fatto in collaborazione con DC Comics e Warner Bros. Discovery Italia. Il manifesto del Romics è realizzato dall’illustratore Gabriele Dell’Otto.

Romics in Mostra – Pietro Battaglia compie 30 anni!

Per festeggiare il ritorno del personaggio a fumetti di Pietro Battaglia, Edizioni BD propone una mostra dedicata durante tutto l’arco del Romics.

Roberto Diso, Romics d’Oro della XXXI edizione

Durante il Romics Roberto Diso parlerà del suo percorso in Sergio Bonelli, che lo ha portato da Mister No a Tex, e del suo romanzo Vaharo, edito da Cut Up Publishing.

Diso sarà protagonista di un Live Drawing & Signing Session il 7 e l’8 ottobre, e riceverà il 7 ottobre il Romics d’Oro.

E poi una mostra di originali ripercorrerà a Romics la lunga carriera di Diso, coronata dall’assegnazione del Romics d’Oro. Si tratta di un premio per celebrare gli oltre settant’anni di carriera fumettistica di Roberto Diso.

Declan Shalvey, Romics d’Oro della XXXI edizione

L’artista irlandese Declan Shalvey sarà insignito del Romics d’Oro: da Moon Knight a Batman, da Deadpool a Immortal Hulk sino alla sua ultima opera Old dog. Durante Romics 31, Declan Shalvey sarà protagonista di un incontro per ripercorrere la sua prolifica carriera. La sua arte sarà inoltre celebrata con una mostra sulle sue opere più importanti.

Il Romics d’Oro gli sarà assegnato l’8 ottobre.

Cristina D’Avena Special Guest

Cristina D’Avena, la voce più amata delle sigle di cartoni animati, nota per i suoi successi creati in oltre 40 anni di carriera, torna a far cantare il pubblico di Romics, e si esibirà il 7 ottobre alle 18.

Un Selfie a Paperopoli

Panini Disney presenta il 6 ottobre l’inedita storia “Topolino e la disavventura a scatti” pubblicata sul settimanale Topolino n.3551 del 4 ottobre.

Inizia tutto con un selfie a Paperopoli. E i tanti, tantissimi personaggi del mondo di Topolino si ritrovano a viaggiare insieme nello spazio e nel tempo.

Si tratta di una vera e propria “staffetta a fumetti”, disegnata in contemporanea da 14 autori e 28 mani diverse, con una copertina variant celebrativa dedicata alla XXXI edizione di Romics.

Si viaggerà nel tempo alla presenza di Alex Bertani, Andrea Freccero, Marco Gervasio, con Antonio Ranalli.

Claudio Bisio e il cast de “L’ultima volta che siamo stati bambini”

Domenica alle 14,30 Claudio Bisio incontrerà il pubblico di Romics in compagnia del cast del suo esordio alla regia L’ultima volta che siamo stati bambini.

Si tratta di un film ispirato al romanzo di Fabio Bartolomei, che racconta la storia di un gruppo di bambini che attraversa l’Italia nel corso della seconda Guerra Mondiale alla ricerca di un amico deportato in un campo di concentramento.

Il titolo sarà in sala il prossimo 12 ottobre.

Crossroad Comics: dai Beatles a George Lucas, dalle sigle dei Cartoni a Stephen King

Domenica 8 ci saranno delle sessioni di autografi di Crossroad Comics, il nuovo libro di Sergio Algozzino, edito da Oblomov Edizioni.

Si tratta di un popcorn book per gli appassionati e i curiosi di cinema, fumetto, musica e letteratura. Un’esplorazione della cultura di massa e delle sue icone, in un gioco di incroci, contaminazioni e scambi. Da Adorno a Charlie Brown, passando per Superman e Umberto Eco.

L’incantevole Creamy” festeggia 40 anni

In occasione della celebrazione dei quaranta anni dalla prima messa in onda del primo episodio de L’incantevole Creamy, Akemi Takada torna a Romics.

La grande illustratrice dal tratto morbido, gentile e al tempo stesso accattivante è special guest di Romics 31 durante questo giovedì 5 ottobre, con una signing & drawing session che si terrà dalle 14 alle 19. Sabato, invece, terrà una masterclass alle 14, e domenica ci sarà un incontro celebrativo su Creamy.

Gioca con Vigamus – Il Museo del Videogioco di Roma

Presso lo stand Vigamus si potrà sperimentare la Realtà Virtuale con le postazioni Oculus Quest 2 e VR PlayStation 4. Gli appassionati potranno esplorare altre realtà e immergersi in nuove esperienze videoludiche grazie agli innovativi visori.

Ecco gli appuntamenti dello stand.

Giovedì 5 ottobre

Alle ore 14:00 – MARIO KART 8 su Nintendo Switch

Alle ore 15:00 – FIFA 23 su PS5

Alle ore 16:00 – MARIO KART 8 su Nintendo Switch

Alle ore 17:00 – FIFA 23 su PS5

Venerdì 6 ottobre

Alle ore 14:00 MARIO KART 8 su Nintendo Switch

Alle ore 15:00 – FIFA 23 su PS5

Alle ore 16:00 – MARIO KART 8 su Nintendo Switch

Alle ore 17:00 – FIFA 23 su PS5

Sabato 7 ottobre

Dalle ore 13:00 – TEKKEN 7 su Xbox One

Dalle ore 15:00 – MARIO KART 8 su Nintendo Switch

Dalle ore 16:00 – FIFA 23 su PS5

Domenica 8 ottobre

Dalle ore 13:00 – TEKKEN 7 su Xbox One

Dalle ore 15:00 – MARIO KART 8 su Nintendo Switch

Dalle ore 16:00 – FIFA 23 su PS5

Il cinema di Hayao Miyazaki: tra passato, presente (e futuro)

La poetica e lo stile di animazione del regista premio Oscar per La Città Incantata verranno approfondite in un incontro che si svolgerà venerdì alle 13,30, con Matteo Caronna, Francesco Chiatante, Alessandro Falciatore, Alessandra Richetto e Italo Scanniello.