PlayStation Plus Premium ora “regala” anche film Sony Pictures

Forse conoscete già l’app di Bravia Core, un modo pratico e semplice per accedere a una vasta selezione di film targati Sony Pictures, che siano classici o usciti di recente, sulle TV Bravia XR e sui dispositivi Xperia. Su questi dispositivi, Bravia Core sarà ribattezzata Sony Pictures Core all’inizio dell’anno prossimo, e a partire da oggi approderà l’app Sony Pictures Core sulle console PS5 e PS4. Non appena avrete effettuato la registrazione a Sony Pictures Core sulla vostra PS4 o PS5, potrete comprare o noleggiare più di 2.000 film direttamente dalla vostra console. Al momento dell’uscita, saranno disponibili film di grande successo come Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, The Equalizer, Fidanzata in Affitto, Bullet Train,e Ghostbusters: Afterlife e tanti altri.

Grazie a Sony Pictures Core su PS5 e PS4, potrete acquistare film targati Sony Pictures durante un periodo di accesso anticipato esclusivo, direttamente dalla vostra console. In mercati selezionati, come Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, il primo film disponibile con l’accesso anticipato sarà Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, tratto dall’incredibile storia vera di una squadra di improbabili sfavoriti: un giovane videogiocatore, un ex-pilota fallito e un dirigente idealista del settore automobilistico. Insieme, rischiano tutto per cimentarsi nello sport più elitario del mondo. Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile è attualmente disponibile su Sony Pictures Core negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda e arriverà presto in altri mercati. Acquistando questo film su Sony Pictures Core, riceverete un credito per effettuare un acquisto nel gioco GT7, dove ci saranno anche le auto mostrate nel film. Il film è anche presentato in IMAX per offrire un’esperienza visiva elevata, con un’ottima qualità dell’immagine su PS5 e PS4, direttamente nel vostro salotto.

Se avete un abbonamento a PlayStation Plus Premium, avrete l’accesso a un catalogo con più di 100 film tramite l’app di Sony Pictures Core per lo streaming on demand dalla libreria Sony Pictures, come parte del vostro abbonamento. Il catalogo, che sarà privo di pubblicità e aggiornato periodicamente, offrirà pellicole come Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium, e Resident Evil Damnation.

Leggi anche: