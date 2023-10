Google presenta Pixel 8 Pro e Google Watch 2: smartwatch e smartphone con una nuova funzione AI

Google ha presentato gli smartphone Pixel 8 e il Google Watch 2, focalizzando l’attenzione sull’intelligenza artificiale (IA). Il nuovo processore Tensor G3 offre maggiore potenza di IA, migliorando fotografia, riassunti web e blocco chiamate spam. Il Pixel 8 Pro include un’app Termometro per misurare la temperatura corporea, soggetta all’approvazione della Food and Drug Administration. Inoltre, Google mira ad arricchire il suo assistente virtuale con IA generativa, che consentirebbe di fare cose come aiutare a pianificare un viaggio o a recuperare le e-mail e poi fare domande di follow-up. I prezzi di partenza sono 699 dollari per il Pixel 8 (circa 599 euro) e 999 dollari (circa 859 euro) per il Pixel Pro 8, 100 dollari in più rispetto ai modelli della generazione precedente. Saranno disponibili dal 12 ottobre.

Google Watch 2

L’azienda ha lanciato il Google Watch 2, un aggiornamento del primo smartwatch lanciato nell’ottobre 2022, a partire da 349 dollari (circa 299 euro). Il dispositivo è dotato di una corona digitale e di funzioni avanzate di monitoraggio della salute basate sull’intelligenza artificiale.