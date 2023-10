Best of Bergman: dal 18 ottobre il cofanetto sull’iconico regista Ingmar Bergman

Dal 18 ottobre Eagle Pictures renderà disponibile il cofanetto Blu-Ray su Ingmar Bergman, dal titolo Best of Bergman.

Dal 18 ottobre, in occasione del 40° anniversario di BIM Distribuzione, Eagle Pictures renderà disponibile l’esclusivo cofanetto Best of Bergman, dedicato al grande maestro del cinema Ingmar Bergman e contenente quattro dei suoi magnifici capolavori in versione Blu-Ray.

Ecco la copertina.

Oltre all’immortale “Il settimo sigillo” (1957) saranno, infatti, editi per la prima volta nel formato Blu-Ray “Il posto delle fragole” (1957), “Persona” (1966) e “Scene da un matrimonio” (1973).

Si tratta di un’occasione per scoprire e riscoprire la filmografia di un regista cult e fruire delle sue opere in una versione in alta definizione tutta da collezionare.

Ricordiamo che Ingmar Bergman riuscì ad aggiudicarsi ben tre premi Oscar per il miglior film straniero. Le statuette sono state assegnate ai lungometraggi: La fontana della vergine (1960), Come in uno specchio (1961) e Fanny e Alexander (1982).

La carriera di Bergman ha visto il regista dividersi tra cinema e teatro, portandolo ad adattare per lo schermo delle piece teatrali, come è accaduto in occasione del Settimo Sigillo, il suo film più iconico. Il titolo fu presentato in concorso al 10º Festival di Cannes, e vinse il Premio Speciale della Giuria.