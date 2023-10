Assassin’s Creed Mirage: i video ufficiali per il lancio dell’atteso prequel

Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo del franchise che ha venduto 200 milioni di unità, è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Amazon Luna e Windows PC attraverso l’Epic Games Store e l’Ubisoft Store. Vi mostriamo oggi gli ultimi video e le featurette ufficiali rilasciati in occasione del lancio da Ubisoft, che ci mostra l’esclusiva Collector’s Edition, come è stata ricostruita la città di Bagdad, ci fa incontrare i doppiatori originali e condivide i dettagli più interessanti rilasciati dagli sviluppatori.

La classificazione del gioco PEGI è 18+ e la sua edizione standard è disponibile al prezzo di 49,99€. I giocatori possono giocare al day one tramite Ubisoft+ su Xbox, Amazon Luna e PC tramite Ubisoft Connect. Sviluppato da Ubisoft Bordeaux, Assassin’s Creed Mirage celebra il 15° anniversario della saga, con un’avventura narrativa piena di azione, ringiovanendo al contempo le meccaniche che hanno definito il franchise per oltre quindici anni come quelle di parkour, stealth e di assassinio.

I giocatori si caleranno nei panni di Basin Ibn Is’haq, un giovane ladro dal passato misterioso che si unisce all’organizzazione dei Nascosti in cerca di risposte. Si potrà seguire il suo percorso per diventare un Maestro Assassino, scoprendo la verità sul suo singolare destino. Assassin’s Creed Mirage si svolge nella Bagdad del IX secolo, una delle città più importanti del suo tempo, al culmine della sua epoca d’oro, riportando la saga in Medio Oriente. Tra le strade dense e trafficate della capitale del Califfato Abbaside, i giocatori si imbatteranno in grandiosi monumenti, assistendo anche alla nascita di una rivoluzione contro la corruzione.

Supportati da una task force dedicata, composta da storici e consulenti interni, il team di sviluppo ha cercato di rappresentare in modo autentico questo periodo storico cruciale, con una precisa accuratezza culturale e religiosa. Per aumentare l’immedesimazione, Assassin’s Creed Mirage è il primo gioco della saga pubblicato con inclusa la localizzazione in lingua araba in tutto il mondo.

