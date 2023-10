007: Road to a Million – Il teaser della serie reality sugli aspiranti James Bond

Ecco il teaser trailer della serie reality di Prime Video sugli aspiranti James Bond dal titolo 007: Road to a Million.

Prime Video ha realizzato una serie reality dal titolo 007: Road To A Million, che cerca di creare degli aspiranti James Bond, e che mette in palio un milione di sterline.

Ecco il trailer.

Brian Cox è il presentatore di questo progetto. Lo stesso Cox ha dichiarato:

Ho messo in gioco delle persone in un’avventura alla James Bond, mettendo in palio 1 milione di sterline. L’unica cosa che si frappone sulla loro strada sono io.

Il trailer anticipa alcune delle sfide che i concorrenti dovranno affrontare, tra cui arrampicarsi su una gru, restare in equilibrio su un treno in movimento e guidare un’Aston Martin attraverso colline tortuose.

Nella serie, la star di Succession, Brian Cox, è la mente sullo schermo dietro il gioco, che detta dove vanno le coppie, cosa devono fare e pone le loro domande.

La serie reality 007: Road To A Million uscirà il 10 novembre, in 240 Paesi, e per questo motivo anche l’Italia dovrebbe avere la possibilità di poter vedere già da quel giorno questo suggestivo progetto.