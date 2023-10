Xbox: Controller Wireless Edizione speciale Gold Shadow svelato ufficialmente da Microsoft

Microsoft ha annunciato l’arrivo del nuovo controller Gold Shadow Special Edition per Xbox. Vediamolo nel dettaglio.

Microsoft ha presentato il nuovo controller Gold Shadow Special Edition per Xbox, una nuova scintillante colorazione con finitura metallica oro e nero. Il nuovo controller sarà disponibile dal 17 ottobre, ma potete già preordinarlo a questo indirizzo al costo di 69,99€. Vediamolo nel dettaglio:

Come potete vedere, il nuovo pad è impreziosito da un un nuovo design dorato, con sfumature metalliche sulla scocca. Per il resto, il pad è identico nelle caratteristiche e funzionalità a qualsiasi altro controller Xbox. Ritroviamo dunque le impugnature antiscivolo su grilletti e dorsali, il design ibrido della croce direzionale, la mappatura dei pulsanti e così via. Il controller è ovviamente compatibile con Xbox, PC e dispositivi mobili.

Vi ricordiamo che recentemente Microsoft ha annunciato un’altra nuova colorazione per i suoi controller Xbox: Cosmic Shift, disponibile solo tramite Xbox Design Lab. Da questo mese, infatti, con Xbox Design Lab sarà possibile anche creare anche dei controller appartenenti alla serie Shift, inclusi i modelli Aqua, Lunar, Stellar.