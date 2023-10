United Airlines amplia la sua flotta con 50 nuovi Boeing B-787 “Dreamliner”

United Airlines ha rafforzato il suo impegno verso la flotta di aerei Boeing B-787 “Dreamliner” annunciando l’acquisto di altri 50 di questi aerei, insieme alla possibilità di aggiungere ulteriori 50 opzioni di acquisto. Questo annuncio segue l’eccezionale ordine di 100 velivoli “Dreamliner” effettuato dalla compagnia lo scorso anno. La decisione di ampliare la flotta con questi aeromobili dimostra il forte interesse di United Airlines per le prestazioni avanzate e la versatilità della famiglia B-787.

Con questa nuova commessa, United Airlines ha stabilito un record con 150 ordini fermi per aerei “Dreamliner”, creando così il più grande portafoglio di ordini mai registrato per questa serie di aerei. Questo la posiziona in una posizione di leadership nel settore, in procinto di diventare il più grande operatore di B-787 al mondo.

United Airlines è anche nota per essere la prima compagnia aerea ad operare tutti e tre i modelli della famiglia B-787, attualmente possedendo una flotta di oltre 70 “Dreamliner”. Questa espansione mira a modernizzare ulteriormente la flotta globale della compagnia nel prossimo decennio.

Il B-787/9 è un aereo widebody noto per le sue prestazioni avanzate e la sua efficienza energetica, contribuendo a ridurre i consumi di carburante e le emissioni, a seconda della configurazione. Questo modello è in grado di coprire distanze globali, con un’autonomia che consente ai vettori di viaggiare fino a 7565 miglia nautiche (circa 14.010 chilometri) e ospitare fino a 296 passeggeri.

Da notare che il B-787 “Dreamliner” è un aereo ampiamente apprezzato nell’industria dell’aviazione, con oltre 1800 ordini provenienti da 87 clienti, tra cui 56 operatori che hanno effettuato più di 870 commesse ripetute per questa famiglia di aerei. Questo forte interesse è stato ulteriormente evidenziato da quasi 350 ordini ed impegni effettuati dai clienti nel corso dell’ultimo anno.