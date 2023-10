Scoperta una delle cause del morbo di Parkinson grazie ad una ricerca svedese

La malattia di Parkinson, che colpisce oltre 10 milioni di persone in tutto il mondo, è ora al centro di una scoperta rivoluzionaria. I ricercatori dell’Università di Copenaghen hanno individuato il ruolo cruciale dei mitocondri, le centrali energetiche delle cellule cerebrali, nel diffondersi della malattia. Esaminando cervelli umani e di topo, i ricercatori hanno identificato il danno ai mitocondri nelle cellule cerebrali come il punto di partenza della malattia. In particolare, il danno si verifica quando queste cellule presentano difetti nei geni di risposta antivirale.

Il Diffondersi del male

La ricerca ha rivelato un meccanismo sorprendente: piccoli frammenti di DNA mitocondriale danneggiato vengono rilasciati nelle cellule cerebrali. Quando posizionati in modo errato, diventano tossici, spingendo le cellule nervose a espellerli. Questi frammenti di DNA tossico si diffondono tra le cellule, scatenando un effetto a catena simile ad un incendio incontrollato.

Il sogno di un campione di sangue

Il Professor Shohreh Issazadeh-Navikas, a capo della ricerca, immagina un futuro in cui la diagnosi precoce della malattia di Parkinson potrebbe avvenire attraverso un campione di sangue. Il rilevamento del DNA mitocondriale danneggiato potrebbe servire come biomarcatore precoce, rivoluzionando le diagnosi e le valutazioni dei trattamenti futuri.

L’identificazione di biomarcatori specifici per il Parkinson promette di migliorare significativamente i trattamenti

La possibilità di rilevare il DNA mitocondriale danneggiato nel sangue apre la strada a esami del sangue semplici per diagnosi e valutazioni della risposta al trattamento. Il prossimo passo per i ricercatori è comprendere come il danno al DNA mitocondriale possa predire la progressione della malattia. In parallelo, stanno esplorando strategie terapeutiche per ripristinare la normale funzione mitocondriale.

