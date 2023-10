Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica: nuovi character trailer per gli attesi titoli Atlus

A partire da questa settimana, ATLUS inizierà a pubblicare con cadenza settimanale una serie di video di Persona 3 Reload che puntano i riflettori sull’acclamato cast dei personaggi. Il primo video della serie svela e approfondisce il protagonista del gioco, doppiato in inglese da Aleks Le. Inoltre, ecco anche un nuovo trailer dell’imminente GDR strategico Persona 5 Tactica. Il video offre ai fan un nuovo assaggio dei personaggi di Persona 5 Tactica, tra cui Ryuji Sakamoto, Ann Takamaki, Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura e Haru Okumura.

I pre-orderfisici e digitali sono ora disponibili. Soltanto i giocatori che effettueranno il preordine di Persona 3 Reload prima del 2 febbraio riceveranno il DLC Set musica Persona 4 Golden, per ballare al ritmo di sei brani provenienti da Persona 4 Golden. Scoprite di più sulle musiche di Persona 3 Reload, sulle bozze dei personaggi svelate di recente e su molto altro in un’intervista (che include la traduzione inglese) con il team di sviluppo su FAMITSU.

Persona 3 Reloaded: Scrivi il tuo destino e supera la paura mentre esplori un mondo fantasy diverso da qualsiasi altro. Avvolto da un mistero inquietante, il regno è sull’orlo della rovina. Ora devi intraprendere un viaggio, superare ostacoli e stringere legami con gli amici. Gioca il titolo come mai prima d’ora, con un sistema di combattimento rinnovato, una grafica e un gameplay innovativi, un audio migliorato con un nuovissimo doppiaggio in inglese e molto altro ancora. Immergiti nell’Ora Buia e risveglia le profondità del tuo cuore!

Persona 5 Tactica: a causa di uno strano incidente, i Ladri Fantasma si ritrovano a vagare in un bizzarro mondo oppresso da un regime di tirannia. In grave pericolo e circondati da un gruppo militare noto come i Legionari, i Ladri vengono salvati da una misteriosa rivoluzionaria chiamata Erina, che in cambio del suo aiuto propone loro un accordo allettante. Quale verità si nasconde dietro Erina e l’accordo offerto ai Ladri Fantasma? Sconfiggi i tuoi nemici con potenti Persona e una grande varietà di armi e spazzali via con stile in questo nuovo RPG tattico tratto dal pluripremiato Persona 5.

Persona 3 Reload arriverà il 2 febbraio 2024 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4. Persona 3 Reload sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita. Persona 5 Tactica arriva su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 17 novembre 2023. Persona 5 Tactica sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita.

Leggi anche: