Marvel’s Wastelanders: Black Widow in arrivo su Audible l’8 novembre

Da poco è stato annunciata l’uscita della terza stagione della serie Audible Original italiana Marvel’s Wastelanders, che si concentrerà su Black Widow, e che sarà disponibile dall’8 novembre.

Dopo il lancio della seconda stagione lo scorso 29 settembre, la nuova stagione, Marvel’s Wastelander’s: Black Widow sancirà il terzo capitolo della saga.

In Italia, il personaggio di Vedova Nera avrà la voce di Lella Costa. Dopo Marvel’s Wastelanders: Star-Lord con Neri Marcoré e Corrado Guzzanti e il lancio di Marvel’s Wastelanders: Hawkeye con Fabrizio Bentivoglio e Margherita Tiesi il 29 settembre, la serie audio a sei stagioni arriva con una storia che intende celebrare le donne leader, dalla grande forza d’animo.

Ecco la sinossi:

Quasi trent’anni dopo il giorno in cui i Cattivi hanno vinto (detto anche V-Day), Helen Black (Lella Costa) arriva nel suo nuovo appartamento a The Onar, un complesso di 161 piani in quella che un tempo era Midtown Manhattan. The Onar, di proprietà del Servizio Segreto Americano S.H.I.E.L.D., è diventato l’incarnazione stessa della distopica ricchezza e disuguaglianza che ha avvolto New York City da quando è avvenuto il V-Day.

Un insieme di famiglie molto ricche, tra cui i magnati dei media della famiglia Burge, occupa gli opulenti attici nei DecaDomes, gli ultimi dieci piani di The Onar. L’appartamento di Helen Black si trova nel molto più modesto “100° blocco”. Quando il suo vicino curioso, il Dottor Brian Mizuno, chiede a Helen cosa l’abbia portata lì, lei allude in modo criptico a “problemi con un ex…”.

Nel giorno in cui Helen si trasferisce nel suo appartamento, Lisa Cartwright si presenta per il suo primo giorno come Analista Junior di Residential Security per la Panopticog Solutions, una società di sicurezza assunta dallo S.H.I.E.L.D. per monitorare i residenti di The Onar (senza il loro consenso e a loro insaputa). A Lisa viene assegnato il compito di sorvegliare l’appartamento di Helen nel 100° blocco, e scopre sin da subito che Helen Black non è affatto chi dice di essere.