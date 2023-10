Front Mission 1St Remake in Limited Edition anche su PlayStation 5 e Xbox Series|One

Front Mission 1St Remake arriverà, in Limited Edition, anche su PlayStation 5 e Xbox Series e One, a partire dal 5 dicembre.

Microids annuncia oggi, con uno speciale reveal trailer, che Front Mission 1St Remake, in Limited Edition, sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series|One il 5 dicembre 2023, con una versione retail unica. Ideata da Microids, questa Limited Edition contiene contenuti fisici esclusivi realizzati dagli artisti che hanno dato vita al gioco. La Limited Edition includerà il gioco Front Mission 1St Remake, un’esclusiva figurina lenticolare, il manuale di gioco stampato e due litografie, come per la versione Switch già uscita precedentemente (ad aprile, per la precisione). Si tratta, come cita lo stesso titolo, del rifacimento di un gioco per Super Nes del 1995, piccolo cult in Giappone all’epoca.

In questo speciale remake di un classico di Square Enix giocherete nei panni di un membro dell’O.C.U. o dell’U.C.S., personalizzando il vostro mezzo Wanzer e usando strategicamente la vostra potenza di fuoco, nonché il terreno di battaglia, per avere la meglio sui vostri avversari.

Nell’anno 2090, i conflitti mondiali vengono combattuti utilizzando gigantesche macchine da guerra chiamate Wanzer. L’isola di Huffman, l’unico luogo in cui l’Unione Cooperativa d’Oceania (O.C.U.) e gli Stati Continentali Unificati (U.C.S.) condividono un confine terrestre, è un focolaio di conflitti. Un plotone di ricognizione dell’O.C.U., guidato dal capitano Royd Clive, è incaricato di indagare su un impianto di munizioni degli Stati Uniti. Subiscono però un’imboscata dai Wanzers dell’U.C.S., scatenando una serie di eventi che fanno precipitare l’intera isola in guerra. Durante i combattimenti, la fidanzata di Royd, il tenente Karen Meure, scompare misteriosamente: congedato dalle forze armate, Royd parte per scoprire cosa è successo a Karen. La sua missione lo condurrà sempre più vicino alla cospirazione che si cela dietro alla scomparsa della compagna e ai poteri che l’hanno organizzata. Con decine di personaggi da scoprire, una storia matura e protagonisti di grande profondità, Front Mission è un grande classico dei GDR giapponesi del genere tattico, finalmente disponibile in tutto il mondo.

