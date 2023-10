Cuore: uno studio mette in luce i benefici delle scale

Uno studio della Tulane University ha messo in luce l'importanza dei piccoli cambiamenti nella nostra vita quotidiana per promuovere la salute del cuore.

Uno studio recente condotto dalla Tulane University negli Stati Uniti potrebbe rivoluzionare la nostra percezione dell’attività fisica quotidiana e della salute del cuore. Mentre molti di noi si sforzano di raggiungere obiettivi come i famosi 10.000 passi al giorno, questa ricerca suggerisce che potremmo ottenere significativi benefici per la salute cardiovascolare semplicemente salendo le scale.

Il cuore è al centro della nostra salute, e le malattie cardiache, come l’ASCVD, rappresentano una delle principali cause di decesso a livello globale. Pertanto, trovare modi accessibili ed efficaci per prevenire tali patologie è di fondamentale importanza.

Lo studio ha coinvolto un vasto campione di 450.000 adulti, i cui dati sono stati raccolti dalla Biobanca britannica. I partecipanti sono stati seguiti per circa 12 anni, durante i quali è emerso un dato sorprendente: coloro che salivano le scale più frequentemente avevano un rischio significativamente minore di sviluppare problemi cardiaci. In particolare, chi saliva più di 5 rampe al giorno otteneva i migliori risultati. Addirittura, anche coloro con una predisposizione genetica alle malattie cardiache hanno tratto vantaggio da questa abitudine.

Il dottor Lu Qi, docente presso la School of Public Health dell’Università di Tulane, sottolinea che “brevi scatti di scale ad alta intensità sono un modo efficiente in termini di tempo per migliorare la forma cardio-respiratoria e il profilo lipidico”. Questo è un aspetto cruciale, soprattutto per coloro che non riescono a seguire le raccomandazioni tradizionali sull’attività fisica.

Un altro aspetto interessante è l’importanza della costanza. Chiunque intenda incorporare questa abitudine nel proprio stile di vita dovrebbe farlo in modo regolare. Lo studio ha dimostrato che chi aveva l’abitudine di salire le scale e poi smetteva mostrava un rischio maggiore rispetto a coloro che non avevano mai adottato questa pratica.

Questi risultati indicano chiaramente che anche piccoli cambiamenti nella nostra routine quotidiana possono avere un impatto significativo sulla nostra salute cardiovascolare. Scegliere le scale invece dell’ascensore al lavoro, camminare lungo una rampa di scale o parcheggiare più lontano da casa per fare una passeggiata extra possono accumulare scalini extra nel corso della giornata.

Tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene gli scalini possano essere un’aggiunta preziosa a uno stile di vita sano, non dovrebbero sostituire completamente altre forme di attività fisica. Combattere le malattie cardiache richiede un approccio equilibrato, che comprenda una varietà di attività fisiche, come camminate, nuoto e allenamento di resistenza.