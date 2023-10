Aeroporto di Chennai: ritardi e cancellazioni allo scalo indiano a causa di un problema tecnico

L'interruzione temporanea delle operazioni all'aeroporto internazionale di Chennai a causa di un problema tecnico ha creato notevoli disagi per i passeggeri.

L’aeroporto internazionale di Chennai, uno dei principali scali indiani situato nella parte meridionale del Paese, ha subito seri disagi a causa di un problema tecnico che ha causato l’interruzione parziale delle operazioni aeroportuali. Questo inconveniente ha comportato ritardi e la cancellazione di nove voli in partenza, lasciando a terra oltre 1500 passeggeri.

Il problema tecnico è emerso durante la notte di mercoledì e ha coinvolto il server dell’aeroporto. Secondo quanto riportato dalla società di gestione dell’aeroporto, il malfunzionamento è stato registrato intorno alle 1:30 di notte e fortunatamente è stato risolto entro le 6:00 del mattino successivo. Tuttavia, durante questo periodo di interruzione, si sono verificati disagi significativi che hanno interessato principalmente le partenze dei voli internazionali.

Uno dei principali impatti del problema tecnico è stato sulla stampa delle carte d’imbarco e sulla gestione dei bagagli. Questo ha causato ritardi nelle procedure di check-in e di imbarco, creando disagi per i passeggeri che avevano prenotato voli in partenza dall’aeroporto di Chennai. La cancellazione di nove voli è stata necessaria per affrontare la situazione e garantire la sicurezza e la conformità alle norme di volo.

La gestione rapida e efficace del problema da parte dei funzionari dell’aeroporto ha contribuito a limitare i disagi e a ripristinare le operazioni normali il più velocemente possibile. Tuttavia, eventi come questi evidenziano quanto sia fondamentale mantenere l’affidabilità delle infrastrutture aeroportuali, soprattutto in scali di grande importanza come Chennai, che svolgono un ruolo cruciale nel collegare l’India al resto del mondo.