Aeroporto di Amsterdam-Schiphol: infrastrutture più ampie e moderne entro il 2027

L’aeroporto di Amsterdam-Schiphol ha annunciato un ambizioso piano di investimento di oltre 3 miliardi di dollari per il periodo 2024-2027, che mira a migliorare significativamente l’infrastruttura e i servizi dell’aeroporto. Questo piano di sviluppo abbraccia diverse aree chiave, tra cui la qualità del servizio, la qualità del lavoro, la sostenibilità e la sicurezza.

Secondo Ruud Sondag, CEO di Schiphol, questo imponente programma di investimenti rappresenta un cambio di rotta fondamentale. “Dopo molti anni in cui l’attenzione è stata principalmente incentrata sulla quantità, ovvero sui costi e sulla crescita, ora è giunto il momento di recuperare terreno e offrire una maggiore qualità a dipendenti, viaggiatori e compagnie aeree. Attualmente, l’aeroporto non è all’altezza delle nostre ambizioni in termini di qualità e sostenibilità, quindi è necessario investire nella nostra posizione e nelle infrastrutture”, ha affermato Sondag.

Il programma di sviluppo prevede una serie di importanti interventi, con particolare attenzione alle piste di rullaggio, alle passerelle e ai 18 ponti passeggeri. Inoltre, è previsto il rinnovamento dell’atrio del Molo C e la creazione di un nuovo seminterrato dedicato alla gestione dei bagagli. Lounge, passaggi pedonali ed ascensori saranno sottoposti a ristrutturazione, mentre saranno create 136 nuove aree di sosta e servizi igienici per il personale. L’elettrificazione dei veicoli aeroportuali e l’implementazione di nuovi sistemi di riscaldamento e raffreddamento sono parte integrante del progetto. Infine, saranno effettuati lavori di rinnovamento su strade e viadotti, migliorando ulteriormente l’accessibilità e la funzionalità complessiva dell’aeroporto.

Questi investimenti ambiziosi non solo miglioreranno notevolmente l’esperienza dei passeggeri, ma contribuiranno anche a promuovere la sostenibilità ambientale e a garantire che Schiphol rimanga all’avanguardia nell’industria aeroportuale globale. La modernizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture sono fondamentali per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori e delle compagnie aeree, mentre allo stesso tempo si risponde alle sfide ambientali del futuro.