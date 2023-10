Shattered Heaven ha una data d’uscita: il roguelike strategico italiano arriverà a novembre

Shattered Heaven ha una data d’uscita: il card game italiano dalle tinte dark-fantasy sviluppato da Leonardo Productions sarà disponibile su PC a partire dall’8 novembre 2023. In preparazione al lancio, la versione attualmente disponibile in early access su Steam riceverà inoltre un ulteriore aggiornamento a partire dal 4 ottobre che porterà con sé i seguenti contenuti aggiuntivi e migliorie:

Aggiunta di nuovi modificatori nella modalità Ascension (roguelike).

Bilanciamento dei cicli e delle carte nella modalità Ascension.

Aggiunta di un nuovo boss segreto, raggiungibile nei cicli più avanzati della modalità Ascension. Questo boss costituirà la sfida più impegnativa del gioco attuale e porterà il giocatore a dover usare tutte le sue abilità al meglio e a perfezionare la sua strategia.

Ricordiamo che Shattered Heaven è un nuovo roguelike strategico con combattimenti in stile card game e meccaniche RPG sviluppato da Leonardo Productions, lo studio italiano nota per la visual novel investigativa Dry Drowing.

Nel corso dell’avventura saremo chiamati a prendere il controllo di una squadra composta da tre differenti personaggi, ciascuno con il proprio esclusivo mazzo di carte e abilità uniche che renderanno l’esperienza di gioco varia e personalizzabile in base alla modalità di combattimento scelta. Non manca inoltre uno strutturato segmento dedicato allo sviluppo dei personaggi in perfetto stile gioco di ruolo.