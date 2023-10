Scorn: finalmente disponibile per PlayStation 5

I fan del grottesco e del macabro possono festeggiare, perché l’acclamata avventura horror in prima persona di Ebb Software in collaborazione con Kepler Interactive, Scorn, arriva oggi su PlayStation 5. Il lugubre mondo di Scorn ha conquistato più di 2 milioni di giocatori quando è stato lanciato su PC e Xbox l’anno scorso e ha ottenuto numerosi riconoscimenti e nomination nell’industria dei videogiochi, tra cui The Game Awards, The Golden Joystick Awards e altri ancora. Le caratteristiche DualSense della PlayStation 5, tra cui il feedback aptico, aiuteranno i giocatori a tuffarsi nell’inquietante e indimenticabile incubo di Scorn a partire da oggi, in un glorioso 4k a 60 fotogrammi al secondo. Lo stile artistico di Scorn e l’esclusiva miscela puzzle-horror del gameplay immergeranno i giocatori in un mondo terrificante e onirico in cui si troveranno isolati e persi.

Abbandonata dai suoi precedenti abitanti e lasciata in mano a creature mostruose, Scorn affida ai giocatori il compito di navigare in un bio-labirinto interconnesso. Impara le regole di questo luogo da incubo e scopri i suoi bizzarri segreti utilizzando gli strumenti organici a tua disposizione. Utilizza nuove armi e gadget e impara a capire la logica di questo mondo macabro per sopravvivere e fuggire.

Scorn è disponibile ora su PlayStation 5 oltre che su Xbox Series X|S (disponibile su Xbox Game Pass) e PC (via Steam, Epic Games Store e GoG). Un’esclusiva edizione fisica (la colonna sonora e l’artbook sono disponibili per il download tramite un codice e non sono articoli fisici. È richiesta una connessione a Internet) deluxe per PS5 e Xbox Series X|S è disponibile presso rivenditori selezionati e distribuita da Maximum Games. L’edizione fisica deluxe contiene il gioco completo, una custodia SteelBook in edizione limitata, la suggestiva colonna sonora originale del gioco e un artbook digitale. Per acquistarli, potete visitare il sito ufficiale.

