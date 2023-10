Qantas Airways: la compagnia aerea australiana annuncia il ritorno dei servizi aerei a Roma Fiumicino

La rinomata compagnia aerea australiana Qantas Airways ha annunciato il ritorno dei suoi servizi a Roma Fiumicino per il 2024, includendo le rotte verso Perth e Sydney nel suo itinerario. Il primo volo di questa nuova stagione è programmato per il 16 giugno.

Qantas opererà questi servizi aerei utilizzando i moderni velivoli Boeing 787-9 Dreamliner, garantendo comfort e efficienza ai passeggeri. Nel 2024, saranno disponibili tre collegamenti settimanali, ma ci saranno alcune modifiche ai giorni di operazione rispetto all’anno precedente. Infatti, i voli del martedì e del giovedì saranno sostituiti da quelli del mercoledì e del venerdì. La rotazione con partenza e arrivo ogni domenica rimarrà invariata.

Gli orari dei voli subiranno leggeri cambiamenti rispetto alle precedenti stagioni. Il volo per Perth partirà alle 11:55, atterrando alle 9:40 del lunedì. Il volo da Perth del 15 giugno 2024 decollerà alle 23:30 e atterrerà alle 09:55.

La scorsa estate, è stata la seconda stagione consecutiva di Qantas a Roma, e ha visto il decollo dell’ultimo Boeing 787-9, identificato con la matricola VH-ZNL, alle 12:44. Questo aereo sta volando verso Perth, contribuendo al successo continuato della rotta.

Nel 2022, il volo per Roma ha registrato una notevole affluenza di passeggeri, chiudendo la prima stagione con un bilancio positivo per la compagnia aerea. Questo successo sembra essere continuato anche nel 2023. Come ha spiegato l’ex CEO Alan Joyce, la maggior parte dei passeggeri sono australiani che utilizzano Roma come punto di partenza per altre destinazioni europee, spesso collegandosi con le compagnie partner di oneworld o volando con ITA Airways. La compagnia aerea si aspetta che questa rotta continuerà a essere una scelta popolare per i viaggiatori.