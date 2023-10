Nokia XR21 5G totalmente made in Europe è una realtà

Il nuovo modello di smartphone, Nokia XR21 5G, è il primo dispositivo di questa innovativa produzione in Ungheria. Il CEO di HMD Global, Jean-Francois Baril, ha annunciato con entusiasmo il debutto del Nokia XR21, definendolo uno “smartphone rugged 5G” che rispecchia l’impegno dell’azienda verso sicurezza, tecnologia avanzata e processi produttivi durevoli. Questo passo è significativo, poiché HMD Global diventa il primo produttore europeo di smartphone su larga scala, contrastando la tendenza delle aziende, come Apple e Samsung, che tradizionalmente producono in Asia per contenere i costi.

La sicurezza dei dati al primo posto

Il nuovo modello europeo è specificamente progettato per i clienti aziendali che pongono una priorità sulla sicurezza dati, collaborando con partner specializzati in sicurezza informatica. Dal 2019, HMD conserva già i dati nell’Unione Europea, contribuendo a una maggiore sicurezza e conformità normativa. L’azienda ha iniziato la sua avventura nel 2016, siglando un accordo di licenza esclusivo di 10 anni con Nokia Oyj, ex gigante nella produzione di telefoni. L’investimento di HMD nella produzione in Europa si allinea con la crescente spinta per l’indipendenza in settori strategici, come evidenziato dalla recente enfasi sulla produzione di semiconduttori nell’Unione Europea. Questa mossa non solo trasforma il panorama della produzione di smartphone, ma rappresenta anche un passo audace verso un futuro di produzione tecnologica più sostenibile e localizzata.