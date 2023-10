Marvel Snap: inizia la spooky season con Elsa Bloodstone e uno speciale Doctor Strange in regalo

Inizia oggi una nuova stagione su Marvel Snap, con tutti i crismi del caso: nuovo Pass stagionale col doppio binario gratuito / premium, nuova carta principe (ovvero Elsa Bloodstone), nuove carte d’espansione, nuovi campi di gioco e tante nuove versioni Variant di carte già note. La nuova stagione si intitola, per l’appunto, “Bloodstone” e riporta i giocatori negli anfratti più dark del mondo Marvel, presentando un tema horror, a partire dalla nuova carta in esclusiva temporale col pass, la rossa cacciatrice di mostri e vampiri dalla abilità molto interessante: è una 2/2 che dona un +3 alle carte che vanno a completare un campo, in quanto quarte. Inutile spiegare che alcune carte che ci sono metodi per sfruttare la sua abilità in modo molto efficace, pensiamo ad esempio a Kitty Pride. Nel pass troveranno posto anche una variant di Blade e una di Ghost Rider.

Inoltre, Second Dinner ha approntato la collaborazione più dark di sempre con 2K e il gioco Marvel’s Midnight Suns. Preparatevi ad abbracciare l’oscurità con ricompense d’accesso gratuite, pacchetti esclusivi, un takeover del Negozio e un nuovo campo ispirato da questo grande gioco. Per dare il via alla collaborazione verrà rilasciata la Variante Midnight Suns di Doctor Strange a tutti i giocatori che accederanno tra il 3 ottobre e il 6 novembre: disponibile su tutte le piattaforme direttamente nella posta in arrivo. Dall’11 al 13 ottobre lo shop in game sarà preso d’assalto dalle varianti a tema Midnight Suns: una volta finito l’evento torneranno nella rotazione giornaliera. Ecco una panoramica dei personaggi che troverete nel Negozio, nelle loro speciali versioni ispirate ai tarocchi:

Pantera Nera – L’Imperatore

Blade – Midnight Suns

Bucky Barnes – L’Appeso

Captain America – Midnight Suns

Captain Marvel – Midnight Suns

Deadpool – Il Matto

Morte – La Morte

Dottor Destino – Il Mago

Domino – La Ruota della Fortuna

Galactus – Il Giudizio

Torcia Umana – Il Sole

Jean Grey – La Papessa

Moon Knight – La Luna

Namor – L’Eremita

Nova – La Stella

Professor X – Il Papa

Scarlet Witch – Midnight Suns

She-Hulk – La Giustizia

Silver Surfer – Il Carro

Spider-Man – Midnight Suns

Tempesta – L’Imperatrice

Thor – La Forza

Uatu l’Osservatore – Il Mondo

Wolverine – Midnight Suns

Debutterà un nuovo campo, ovvero l’Abbazia dei Midnight Suns (dal 10 ottobre: “L’Abbazia: Il primo giocatore a mettere 2 carte qui, pesca una carta“) e sarà possibile “conquistare” la variant a tema di Iron Man nella modalità Conquest e far propria la variant di Magik con un bundle speciale acquistabile con valuta reale.

