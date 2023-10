La Casa dei Fantasmi: dall’11 ottobre su Disney+

Disney ha annunciato che La Casa dei Fantasmi, il film di successo ispirato alla classica attrazione del parco a tema, arriverà l’11 ottobre in streaming su Disney+ e sarà disponibile anche in digitale. L’11 ottobre, difatti, i fan potranno anche aggiungere il film alla loro collezione digitale, quando La Casa dei Fantasmi sarà disponibile per l’acquisto presso tutti i principali rivenditori digitali, compresi Prime Video, Apple TV, Google Play & Rakuten TV, con esclusivi contenuti bonus dietro le quinte.

La divertente avventura da brividi, che ha debuttato nelle sale italiane il 23 agosto e arriverà su Disney+ già da domani per gli utenti statunitensi, è diretta da Justin Simien ed è interpreta da un cast stellare che include LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Daniel Levy, con Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost. La Casa dei Fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.

Il regista Simien ha dichiarato, in merito alla singolare pellicola:

Da grandissimo fan dell’attrazione originale sono davvero entusiasta di condividere il primo trailer di questo nuovo film che vanta un cast incredibile. Il nostro team ha lavorato instancabilmente per realizzare un’avventura cinematografica spaventosa, divertente e… ultraterrena sia per i nuovi fan che per quelli più accaniti! Non vedo l’ora che il pubblico possa vivere questa versione per il grande schermo dell’iconica attrazione Disney.

L’arrivo del film sulla piattaforma è naturalmente in pieno tempismo con la “spooky season” che inizia a ottobre: per festeggiare Halloween sono in arrivo alcune novità durante il corso del mese, tra cui Piccoli Brividi – una nuova emozionante serie ispirata ai libri bestseller di R.L. Stine – e Appendage, con Emily Hampshire. Tra i nuovi film in arrivo a ottobre ci sarà anche The Boogeyman, basato sul racconto dell’acclamato autore horror Stephen King. La collezione Halloween su Disney+ offre i classici intramontabili come Hocus Pocus e Nightmare Before Christmas, che festeggiano il 30° anniversario, e Halloweentown, che invece celebra i 25 anni.

