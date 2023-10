I Griffin 22: Meg avrà un bambino nella nuova stagione

I Griffin 22, la nuova stagione della serie animata, si è aperta nel primo episodio con un grande colpo di scena: Meg ha avuto un bambino.

Ecco un video estratto dalla puntata.

they’re beat-boxing me to sleep. 😴 night fam, see you next week! pic.twitter.com/7ggdVCoOcY — Family Guy (@FamilyGuyonFOX) October 2, 2023

La puntata ha visto Meg offrirsi volontaria per diventare una madre surrogata per Bruce e il suo partner Jeffrey. Ciò porterà però la stessa Meg a cercare di tenere più del dovuto un bambino che non dovrebbe restare con lei. La puntata ha il titolo “Fertilized Megg”.

Si tratta di un altro momento della serie sui Griffin in cui il personaggio di Meg mette in luce la sua difficoltà a trovare veramente soddisfazione, divenendo un bersaglio di sé stessa, degli eventi che le accadono, ed anche della sua famiglia.

I Griffin hanno fatto il loro esordio su FOX negli Stati Uniti con la stagione 22 l’1 ottobre, stesso giorno in cui sono andati in onda anche I Simpson con la stagione 35.

Ricordiamo che in Italia la serie animata è mandata in onda in chiaro su Italia Uno, mentre gli appassionati possono vederla anche sulla piattaforma streaming Disney+.