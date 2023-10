Doctor Who arriva su Magic, scopriamo insieme il nuovo set

Doctor Who arriverà a breve su Magic: The Gathering, scopriamo insieme i mazzi, i pacchetti e il Secret Lair in arrivo.

Magic: The Gathering non si ferma, e dopo la collaborazione con Il Signore degli Anelli, adesso è il turno di Doctor Who. Se però nel primo caso è uscita una vera e propria espansione, stavolta l’uscita è un po’ ridotta, il che potrebbe essere meglio per i collezionisti che vogliono acquistare le carte. Wizards of the Coast, per l’occasione, ha scelto di far uscire l’espansione all’interno del formato Commander: per questo motivo usciranno 4 deck, oltre che i Collector Boosters con varianti delle carte e un’edizione Secret Lair.

Mazzi Commander

Il principale formato che arriverà con l’espansione dedicata a Doctor Who è il Commander: quattro mazzi infatti sono stati prodotti per l’occasione, mazzi che conterranno al suo interno 100 carte (di cui 50 inedite, e le altre ristampe con grafiche dedicate a Doctor Who) e un Collector Booster Sample, che vi farà provare l’esperienza di aprire questi pacchetti alquanto costosi.

Il primo mazzo che vediamo si chiama Blast from the Past, un verde bianco blu che proporrà carte legate ai primi 8 dottori (i 7 della serie tv originale e quello del film), il secondo è Timey-Wimey, un blu rosso bianco che vi farà giocare il nono, decimo e undicesimo (della serie del 2005). Proseguendo troviamo Paradox Power, che invece vi farà giocare il dodicesimo e il tredicesimo dottore, mentre per chi ama più i cattivi della serie, ci sarà il mazzo Master of Evil, che vi farà giocare i più grandi villain della saga come il Maestro, i Cybermen e i Dalek.

Nei vari mazzi saranno disponibili i vari dottori con i loro companion, che grazie ad una meccanica specifica saranno giocabili in parallelo come comandanti; inoltre, ogni Dottore avrà una carta saga dedicata ad uno specifico episodio, così da poter ricostruire le più iconiche puntate della serie.

Collector Booster

Come abbiamo detto, niente pacchetti draft o booster per quanto riguarda l’espansione, ma questa dinamica non è stata replicata per i Collector Booster, che invece usciranno per l’espansione. Le carte che potrete trovare saranno le stesse, con la differenza che avrete modo di trovare carte variant, oltre che le carte in stile TARDIS, con grafica dedicata alla fantastica nave spaziale del Dottore (a forma di cabina telefonica della polizia inglese).

Secret Lair

A chiudere il tutto, i due Secret Lair dedicati a Doctor Who: il primo proporrà delle Fastland dedicate ai Dalek, mentre il secondo proporrà degli angeli di Magic rivisitati come Weeping Angel di Doctor Who. Anche in questo caso, i Secret Lair saranno acquistabili sia in versione standard che in versione foil.

L’espansione di Magic di Doctor Who fa parte di Mondi Altrove, una dinamica che permette a Wizards of the Coast di proporre IP di vario genere all’interno del mondo di Magic, così da aprirsi a nuovi giocatori che non hanno avuto esperienze longeve su Magic ma che, proprio grazie alle IP usate, potrebbe aprirsi a nuovi giocatori.