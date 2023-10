Cane legato fuori da un negozio: prima multa in Spagna in base alla Legge sul benessere degli animali

In Spagna, la prima multa è stata emessa in base alla nuova Legge sul benessere degli animali, entrata in vigore il 29 settembre. Una donna di Vigo è stata sanzionata con una multa di 500 euro per aver lasciato il suo cane Dalmata legato fuori da un negozio mentre faceva la spesa. La legge mira a prevenire abusi sugli animali, inclusi il maltrattamento e l’abbandono, ma ha suscitato controversie a causa di alcune norme ambigue.

Nonostante le critiche, la legge rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti degli animali. Una delle norme prevede il divieto di lasciare cani incustoditi in spazi pubblici come supermercati, con multe che possono arrivare fino a 10.000 euro. Questo divieto mira a evitare il rischio di furti o danni causati dai cani lasciati incustoditi.

La legge estende anche il divieto di lasciare cani soli in casa per più di 24 ore, con un limite di 72 ore per altre specie animali. Tuttavia, alcune persone ritengono che il limite di 24 ore sia ancora troppo lungo per garantire il benessere degli animali.

Inoltre, la legge richiede ai proprietari di animali domestici di frequentare corsi gratuiti su come prendersi cura responsabilmente dei loro animali. Tuttavia, l’attuazione di questa norma è in attesa di un regolamento, che sarà approvato solo quando entrerà in carica un nuovo governo.

La Legge sul benessere degli animali è stata oggetto di dibattito in Spagna, con alcune controversie legate al fatto che la legge consente ancora agli zoo di utilizzare mammiferi marini nei loro spettacoli con i delfini e esclude le corride, considerate parte del patrimonio culturale spagnolo. Nonostante queste critiche, la legge rappresenta un passo avanti verso una maggiore protezione degli animali in Spagna.