Peppa Pig: anche Orlando Bloom tra i protagonisti dello special

Lo special per i 20 anni di Peppa Pig si sta riempiendo di guest star, considerando che, dopo l’annuncio della presenza di Katy Perry, è stato reso noto che ci sarà anche Orlando Bloom, compagno della popstar.

Il ruolo di Orlando Bloom nello special di Peppa Pig sarà quello di Mr. Raccoon, un gioielliere che assiste ai preparativi per il primo matrimonio che sarà presente in Peppa Pig.

Olivier Dumont, Presidente di eOne’s Family ha dichiarato:

È un vero onore che Orlando Bloom porti il ​​suo talento all’interno del contesto di Peppa Pig, in questo emozionante special a tema nuziale. Orlando è un attore, papà e filantropo straordinario, e siamo orgogliosi di farlo entrare nel roster di Peppa, in tempo per celebrare il 20° anniversario del marchio, che si celebrerà il prossimo anno. Con questo momento che entrerà a far parte della storia di Peppa, insieme ai molti altri progetti che abbiamo in cantiere su prodotti di consumo, partnership, intrattenimento basato sul logo, e altro ancora, stiamo offrendo ai fan di tutto il mondo tantissimo modi per celebrare Peppa Pig durante tutto l’anno.